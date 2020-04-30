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全面量體溫、戴口罩 台南市議會今開定期大會
台南市議會第三屆第三次定期大會今天開幕，因應新冠肺炎疫情期間，台南市政府官員及議會議員進入議事廳必須全面量體溫、戴口罩，官員座席距離拉大，防疫不敢鬆懈。
台南市長黃偉哲今在施政報告中指出，台南目前確診人數為16人，為六都最低，114人居家隔離、421人居家檢疫，公私協力媒合防疫旅館、提供防疫關懷包，設立關懷點，適時給予支持與關懷。
黃偉哲受訪時表示，開議是民意機關監督政府機關的程序，目前市府要同時兼顧市政及防疫工作，希望是如衛福部長陳時中所說到5月疫情就結束，人民回歸到正常生活，如果到6月才結束，一邊兼顧防疫、一邊要顧市政，是蠟燭兩頭燒。
對於高雄市長韓國瑜進不進議會引發熱議，黃偉哲表示，他不是高雄市民沒有投票權，但不論是高雄市政府或高雄市議會，相信高雄市民都在看，也會有所評斷。
黃偉哲也談及，高雄市5月3日要舉辦兵推，韓國瑜市長有打電話來，劈頭就問說「黃市長你不會來」，黃回「對，我不會去，會找工作人員去觀摩」。黃說，雙方在電話中彼此有針對防疫互相加油，盼確診數量不要再增加。
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