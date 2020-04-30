屏縣健康產業園區未來若動工 「他們」會是最大受災戶

屏東縣政府規畫在麟洛運動公園設置「屏東縣健康產業園區」，盼引進醫學中心級醫院、長期照護機構進駐，對此，附近居民抱持著不同的態度。當地居民表示，雖然附近住戶不多，但待在公園內最久的，應該是公園內的流浪狗，倘若未來動工，這批流浪狗群恐怕是接下來最大的受災戶。

麟洛運動公園「狗滿為患」早就不稀奇，也有不少民眾騎車行經公園附近路段被狗追，甚至被狗咬傷的經驗。

住屏東40年張姓男子說，麟洛公園目前疏於管理，流浪狗群聚，也曾在公園內遭流浪狗咬傷的經驗，因此，讓許多人不敢單獨到公園運動。張男還說，如果流浪狗問題不改善，對附近的老人與小孩來說，都是非常危險的事。

林姓男子表示，公園內有不少告示要民眾注意流浪狗，還有不要餵養流浪狗，但這些情況並沒有改善，而且麟洛公園內的流浪狗多半來是棄養與餵養行為而造成，久而久之就讓公園變成野狗集散地，但不過不是所有流浪狗都會對人狂吠，有的甚至非常親人，才會讓人懷疑是人為棄養造成。

林男還說，如果「屏東縣健康產業園區」能解決流浪狗問題，固然是好，但是開始建設的話，這批公園內的流浪狗又該何去何從？恐怕這群流浪狗會變成這次建設的最大受災戶。

愛狗人協會理事長顏杏娟表示，麟洛公園長期以來，人與流浪動物之間的衝突不斷，目前公園初估可能近百隻流浪狗，像這類問題仍待由政府解決，倘若之後，要送往收容所，以屏東縣公立犬貓中途之家與民間團體收容所的現況，並不足以全數容納在公園內所有的流浪狗。

顏杏娟還說，為了流浪動物到園區有足夠的生存空間，且讓流浪動物獲得妥善照顧，若硬將狗塞進收容所，不僅會影響收容環境，更會造成收容問題，因此，希望政府能好好來思考未來可能會面對到的流浪狗問題。