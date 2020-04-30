疫情衝擊蘭花外銷受阻 業者提供蘭花給屏東家扶義賣

新冠肺炎疫情隨全球擴大，各國封港或鎖國、貨運航班銳減，連帶衝擊花卉產業，社福團體捐款也受疫情影響捐款下滑。屏東家扶中心扶幼委員吳文瑞經營科隆國際生物科技公司，公司生產蝴蝶蘭株苗以外銷日本、歐美國家為主，受疫情衝擊，決定捐蝴蝶蘭給屏東家扶中心義賣，民眾防疫期間，在家觀賞蘭花，相當療癒，蝴蝶蘭義賣消息一出，很快就銷售一空。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，受到新冠肺炎疫情影響，科隆國際生物科技老闆吳文瑞是家扶中心扶助委員，公司生產蝴蝶蘭株苗外銷，因外銷受阻，蘭花一直放著也很可惜，國外需求沒有那麼大，希望讓蘭花發揮更大效益，將蘭花來做愛心，疫情期間，大家買蘭花，放在家裡做裝飾，相當療癒。

傅敏峯說，蝴蝶蘭義賣推出兩波，第一波在4月初，科隆提供約400株蘭花（台灣阿嬤品種）給家扶中心義賣，兩天就完售，因為民眾回響熱烈，決定推出第二波，4月29日消息一出，民眾紛紛來電洽詢，原本提供380株蘭花，今上午幾乎快賣完，趕緊加碼140株蘭花，義賣價格買二送一，三株200元。

今天上午不少民眾在家扶中心臉書看到義賣蘭花訊息，大家都聞訊而來，詢問「蘭花還有嗎？」還有民眾打電話來預訂，第二波義賣蝴蝶蘭有白色、粉紅色。

傅敏峯說，疫情影響民眾捐款意願，今年1到3月，每月捐款下滑5、60萬元以上，民眾因為疫情不方便出門，劃撥不方便。