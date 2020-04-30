不畏疫情實施操演 東引官兵展現忠義驃悍精神

為維持軍事戰力，陸軍東引地區指揮部不畏新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，昨天舉行「忠義操演」，為保家衛國展現東引國軍「忠義驃悍」精神。

全國防疫期間，東引國軍以「忠義操演」磨練戰技，為達成戰備任務訓練目標，東引官兵藉操演過程精進作戰指揮程序，提升各項肩負任務、熟悉戰術位置，更運用通信科技構連步兵、砲兵，發揮聯合作戰的效能。

在「忠義操演」中，東引國軍操演火砲、武器射擊，執行CM21甲車機動裝載、甲車戰術機動行進間射擊，達成戰備任務訓練目標，使國軍成為東引防區上下一心，同島一命的共同防衛戰力。

陸軍東引地區指揮部前身為反共救國軍，戍守東引島已65年，島上林立的「忠義驃悍」標語為東引官兵的精神標竿，民國58年由指揮官張兆驄創立，59年總司令于豪章則以「忠肝如鐵石，義膽肝雲天，驃旗耀中原，悍氣壯山河」強調東引國軍忠義驃悍的精神。

東引島居於全國防禦位置最前線，須時刻保持堅強戰力，此次透過「忠義操演」的過程，不僅展現國軍戰備成果，更體現積極備戰、精實戰力為了捍衛國家的使命。