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高市交通寧靜區入口圖騰徵圖 首獎1.5萬

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通寧靜區入口圖騰徵圖。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通寧靜區入口圖騰徵圖。圖／高雄市交通局提供

高雄市近年推動交通寧靜示範區，於社區內主要道路進入社區節點設置速限30及交通寧靜區複合式牌面，社區內更設置行人專用號誌、綠底行穿線、速限30成型標線及標線型人行道，以達到降速、減少交通事故為目標，截至目前已完成4處交通寧靜示範區，為促進民眾了解交通寧靜區意涵，交通局舉辦交通寧靜示範區入口意象圖騰徵圖活動，第1名獎金1萬5000元，歡迎民眾踴躍參與。

交通局表示，河堤社區(鼎泰里)是全市第一個建置完成的交通寧靜示範區，去年6月完工，實施後發現用路人車速明顯下降，經實際測量車速介於每小時23至30公里間，展現初步成效。為讓民眾了解交通寧靜區意涵，交通局舉辦交通寧靜示範區入口意象圖騰徵圖活動。

交通寧靜示範區入口意象圖騰經評選後，將考慮擇適當地點於路面上進行畫設或採投影方式投影到路面上及相關牌面製作，以利民眾進入社區內即可看到交通寧靜示範區入口意象圖騰，以期減少外來車輛進入社區所造成的交通衝擊。

交通局指出，交通寧靜示範區入口意象圖騰的設計需具備「以人為本」、「綠能減碳」、「社區漫活」、「減速慢行」設計元素，除邀高雄市具設計相關科系的大專院校共同參與，也歡迎有興趣民眾踴躍參加。

投稿須以A4或電腦繪製，徵稿期間由今年5月1日起至5月15日止，第1名獎金1萬5000元、第2名1萬元、第3名5000元、佳作2000元，詳情可上交通局網站( https://www.tbkc.gov.tw/ )查詢。

高雄市 人行道

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