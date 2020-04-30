71期重劃區道路開通 韓國瑜：政府辛苦，人民快樂

長年被鐵道阻隔的高雄市自由路與復興路，歷經三年時間重劃施工，今天打通啟用，高雄市長韓國瑜表示，一個美好的城市，要靠大家一起合作，高雄市政府在外界嚴苛檢視下，這一年來是以飛毛腿的速度，繃緊神經在推動市政，「政府辛苦，人民快樂就是我們的目標」。

自由路與復興路南北貫通工程，是高雄市鐵路地下化之後，推展第71期重劃區建設最重要的一環，貫通工程因牽涉17戶住戶的拆遷及地下相關管線的遷改，難度極高，今天南北向道路貫通啟用，當地居民喜出望外。

高雄第71期重劃區是原高雄火車站及站體兩側鐵道延伸範圍，南至建國二路，北至九路二路為界，東以民族一路，西側至哈爾濱街，重劃區最大地主是的台鐵管理局，另有3%不到的私人土地。相關道路逐步貫通後，將由市府工務局新建工程處接續開闢50米園道及三處公園，

高市地政局長黃進雄表示，這處道路貫通後可縫合鐵路南北分割紋理，再配合重劃工程，可消除土地畸零或不整現象，整合車站及鐵道沿線周邊土地，有效活化土地使用，提昇土地利用價值，而將來舊高雄火車站站體重畫中心軸線，可望成為打卡熱點。

高雄市長韓國瑜今早主持通車典禮表示，高雄市將近10年時間，花了1千億，在2018年10月終於完成地下化全線，當中高雄火車站是鐵路地下化最大的核心之一，配合這麼大的交通建設，市府規畫第71期重劃區，縫合鐵道兩側的土地，這一年多，高市府施工團隊是以飛毛隊的速度，一年內拆除青海、大順、自立、自強、青年、維新等陸橋，且開通中庸街，填平翠華路地下道等，今年3月中華地下道評估140天才能填平，最後只用35天就填補了，+這一年多來，市府配合鐵路地

下化，就做了這麼多事情。

韓說，71期15條計畫道路開通工程，最困難的就是這條自由、復興路，他十分感謝17住戶願配合拆遷，之後71期重劃區會開闢50米寬的園道，3處公園，以透水、保水低衝擊的設計，降低熱島效應。