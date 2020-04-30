當年瘧疾沒錢看醫生 居民含金雞納樹皮保健
台灣從瘧疾疫區除名超過半世紀，一般人對曾奪走百萬人生命的瘧疾認識不深，奎寧仍保有醫療用途，主要是醫院的免疫風濕科在使用。高雄長庚醫院藥劑部表示，奎寧原是瘧疾用藥，現在多半用來治療類風濕性關節炎、盤狀紅斑狼瘡症及全身紅斑狼瘡，若要去瘧疾國家旅遊，可在出發一至二周前服用。
文史工作者劉憶萍說，訪談六龜當地長輩得知，早期很多人得瘧疾，一般人沒錢買奎寧，學校會熬金雞納樹湯汁給小朋友喝，因為敲打樹皮相當費勁，有婦人敲到手指頭彎曲變形。資深林班工人也告訴劉憶萍，當年感冒沒錢看醫生，也會拿樹皮含在嘴巴治病。
高雄六龜林業資源豐富，日治時期六龜發展樟腦產業與金雞納樹培育研究策。87歲潘莊錦屏阿嬤回憶，金雞納樹是當年山區很重要的樹種，一天要扦插50株幼苗，長大後整株連根拔起，除掉葉子放在草蓆上敲打，再帶到曬皮場曝曬，曬乾後才載下山，若感覺身體快感冒，會拿小一塊含在嘴巴內，效果不錯。
嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授張坤城說，金雞納樹栽種在台灣的種類以大葉、小葉與雜交型3品種為主，又以小葉金雞納含奎寧成分較多。草藥知識值得重視，但仍要經過科學試驗，才能進一步確認效果，其實奎寧成分在茶葉中也有，前一陣子喝茶抗疫也引起話題。
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