抗虐良藥救疫情？高雄六龜曾種400公頃金雞納樹要復育

治療瘧疾的藥物「奎寧」被視為治療新冠肺炎可能藥物之一，奎寧從金雞納樹樹皮提煉，日治時期高雄六龜曾設苗圃種植400公頃金雞納樹，農委會六龜林業試驗所前身是「金雞納試驗場」，扇平生態園區留存不少金雞納樹，此次疫情讓它再度受關注，預計年底啟動育苗計畫。

義大醫院副院長林俊農說，疫情來得突然，陸續出現許多醫學研究報告，奎寧有效說法來自法國，但病例數有限，部分文獻說有效，也有文獻說無效，尚未有定論，需要更大規模研究來證明。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授張坤城說，金雞納樹會被重視，相傳是1638年駐祕魯的西班牙總督夫人欽喬（Chinchon）感染瘧疾，當時祕魯的土著用金雞納樹為她治病，欽喬痊癒後，遂將金雞納樹帶回西班牙栽種推廣。

在亞洲，1930年代日本人將金雞納樹引進台灣，用來萃取奎寧製藥後送往東南亞前線給士兵使用，為士兵治療瘧疾。金雞納名稱由來，其實就是以欽喬夫人名字做為拉丁學名Cinchona，音譯為中文。

二戰期間，許多日本兵在南洋戰場感染瘧疾，當時東京、京都、九州與北海道大學各在台灣成立實驗林，高雄六龜是其一。根據史料記載，大正15年（西元1926年），扇平及各地工作站培育金雞納樹，面積達400公頃。

農委會林業試驗所六龜研究中心主任陳永修指出，六龜是試種成效最好區域，當時已是二戰末期，台灣光復後林業政策改變，沒有繼續研究，金雞納樹隨處生長，實際分布面積不明，需要進一步調查。

陳永修說，經過多年自然繁衍，不只六龜扇平園區與鳳崗林道有金雞納樹，茂林多納一帶也有，通常成長在林下有照明處，金雞納樹的皮剝下後是鮮黃色，味道相當苦，嘗起來會讓人「打冷顫」。