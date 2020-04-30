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影／誇張人潮 上千人湧進台中機場買免稅品特賣

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影

誇張人潮今天上午湧進台中機場，要買免稅商品，上千人擠進國內和國際航廈，民眾排隊時還喊著：「好誇張，這麼多人來買，是免稅又不是免錢。」

新冠肺炎疫情影響各機場搭機人數，業者在各主要機場辦免稅商品特賣，刺激人氣，目前已在桃園和高雄小港機場辦過，今天換台中機場。

台中機場今天起連3天特賣，今天和明天5月1日上午11時至晚上8時開放免稅店讓民眾搶購免稅商品，5月2日上午11點到下午3時。共開放3天。

台中機場外交通今天早上已出現車潮，員警疏導車流，計程車數也比平常多好幾倍載客來買。

民眾湧進台中機場，都不是要搭機，而是血拼，有排隊民眾見狀擔心說，「這不是群聚，什麼才叫群聚」，他仍然繼續排隊。

一名女子和朋友一早買了皮包鞋子上萬元，巧克力和酒區開放領號碼牌，半小時就廣播已發完號碼牌，不要再排， 上午11時40分再廣播，上午所有特賣區都額滿，不要再排隊。

有人沒領到號碼牌，抱怨說商品又不多，還說中央流行疫情指揮中心應該派人來看看人潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影
台中機場今天上午，湧進上千人要買免稅商品。記者游振昇／攝影

小港機場 疫情 新冠肺炎

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