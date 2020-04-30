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縫合都市紋理 高市打通自由復興路

中央社 / 高雄30日電

高雄鐵路地下化通車後，市府辦理重劃工程並打通自由、復興路，市長韓國瑜今天主持通車典禮時指出市府團隊以飛毛腿的速度推進工程，並感謝牴觸戶配合拆遷才讓都市紋理能縫合。

自由、復興路過去因為台鐵穿越，人車要繞道，鐵路地下化才能重新縫合貫穿。韓國瑜主持通車典禮致詞時感謝工程單位及民眾的配合。

韓國瑜指出，市府團隊對71期重劃區等相關工程是以飛毛腿的速度在辦理，也快速拆除青海等陸橋；重劃區內開闢了15條道路，其中最具難度的是自由和復興路打通工程，拆遷了17棟建築，因為住戶配合才能讓道路順利暢通。

他說，從過完年後，大家被新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）壓得喘不過氣來，高雄接著還有登革熱、漢他病毒的防疫，汛期來還有淹水的問題等，市府會努力朝「政府辛苦、人民快樂」的目標努力。

地政局長黃進雄指出，71期重劃工程劃設了車站專用區、特定商業區及公共設施用地等，園區寬敞的園道及公園闢建工程等會徹底改變高雄車站及周邊環境，已有79年歷史的高雄火車站「帝冠式」建築將會重新移回新高雄車站的中軸線，必然會是高雄的新地標及打卡熱點。

韓國瑜 鐵路地下化 高雄車站

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