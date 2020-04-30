超可愛！ 宣導防疫 城隍爺也戴起口罩

新冠肺炎疫情延燒，口罩成為民生必需品，出入各場所幾乎都要戴口罩，金城鎮公所特別在農曆4月12日前夕，推出城隍慶典風格的口罩套及口罩收納夾，今天上午金城鎮長李誠智特別將剛做好的口罩套，帶往浯島城隍廟過香爐，希望在城隍爺神力加持下，大家都能平平安安，新冠肺炎疫情能早日結束。

今天上午9時半李誠智偕同浯島城隍廟主委楊耀芸、浯島城隍廟總幹事張克全、南門天后宮的主任委員許燕輝等人一起到城隍廟上香祈福，並將口罩套過香爐。

受到疫情影響，今年農曆4月12日迎城隍規模較往年縮小，廟方經過考量後，今年僅由浯島城隍爺與東西南北門四境境主神駕，及四境旗鼓輦出巡繞境庇佑信眾闔家平安，繞境路線大約是3800公尺，也就是將往年三個多小時的繞境，濃縮成一個多小時。

李誠智表示，目前口罩還是受到政府徵用，因應防疫需求，鎮公所特別製作吸濕排汗透氣感的口罩套，贈送給浯島城隍廟方，屆時將分送參與遶境鄉親使用。張克全也特別感謝台北雙連社捐贈900個口罩給工作人員使用。

此外，鎮公所也製作口罩收納夾，將發送轄區國中、小學及幼兒園等學生使用，李誠智說，學生要戴口罩上課，但是中午用餐的時候，口罩脫下後不知該如何隨時收納，鎮公所特別製作口罩收納夾，提供轄區國中小及幼兒園學生使用，讓小朋友們避免收納口罩時手部直接接觸口罩外側，並折疊後收納放進口袋或包包，只要用酒精消毒口罩收納夾內側後即可再重覆使用，藉此延長口罩使用壽命。