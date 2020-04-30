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超可愛！ 宣導防疫 城隍爺也戴起口罩

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮公所為門口的巨型城隍爺裝置藝術也戴上口罩，相當可愛，金城鎮長李誠智（中）與同仁一起行銷。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所為門口的巨型城隍爺裝置藝術也戴上口罩，相當可愛，金城鎮長李誠智（中）與同仁一起行銷。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情延燒，口罩成為民生必需品，出入各場所幾乎都要戴口罩，金城鎮公所特別在農曆4月12日前夕，推出城隍慶典風格的口罩套及口罩收納夾，今天上午金城鎮長李誠智特別將剛做好的口罩套，帶往浯島城隍廟過香爐，希望在城隍爺神力加持下，大家都能平平安安，新冠肺炎疫情能早日結束。

今天上午9時半李誠智偕同浯島城隍廟主委楊耀芸、浯島城隍廟總幹事張克全、南門天后宮的主任委員許燕輝等人一起到城隍廟上香祈福，並將口罩套過香爐。

受到疫情影響，今年農曆4月12日迎城隍規模較往年縮小，廟方經過考量後，今年僅由浯島城隍爺與東西南北門四境境主神駕，及四境旗鼓輦出巡繞境庇佑信眾闔家平安，繞境路線大約是3800公尺，也就是將往年三個多小時的繞境，濃縮成一個多小時。

李誠智表示，目前口罩還是受到政府徵用，因應防疫需求，鎮公所特別製作吸濕排汗透氣感的口罩套，贈送給浯島城隍廟方，屆時將分送參與遶境鄉親使用。張克全也特別感謝台北雙連社捐贈900個口罩給工作人員使用。

此外，鎮公所也製作口罩收納夾，將發送轄區國中、小學及幼兒園等學生使用，李誠智說，學生要戴口罩上課，但是中午用餐的時候，口罩脫下後不知該如何隨時收納，鎮公所特別製作口罩收納夾，提供轄區國中小及幼兒園學生使用，讓小朋友們避免收納口罩時手部直接接觸口罩外側，並折疊後收納放進口袋或包包，只要用酒精消毒口罩收納夾內側後即可再重覆使用，藉此延長口罩使用壽命。

金城鎮公所表示，今年所有的活動皆已取消，迎城隍系列活動只剩下「心『城』則靈」與兒童繪畫比賽。而且從即日起開始，到5月3日周日為止，只要前往城隍廟寫下祈福卡的民眾，就可以獲得文創明信片；另外若是在現場為「金城今晨」粉絲專頁中按讚加上打卡者，就可以獲得擲筊橡皮擦，數量有限送完為止。

浯島城隍廟總幹事張克全也特別感謝台北雙連社捐贈900個口罩給工作人員使用。記者蔡家蓁／攝影
浯島城隍廟總幹事張克全也特別感謝台北雙連社捐贈900個口罩給工作人員使用。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長李誠智（左二）偕同浯島城隍廟主委楊耀芸（右二）、浯島城隍廟總幹事張克全（左一）、南門天后宮主任委員許燕輝（右一）等人一起到城隍廟上香祈福，並將口罩套過香爐。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長李誠智（左二）偕同浯島城隍廟主委楊耀芸（右二）、浯島城隍廟總幹事張克全（左一）、南門天后宮主任委員許燕輝（右一）等人一起到城隍廟上香祈福，並將口罩套過香爐。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長李誠智與浯島城隍廟主委楊耀芸今天上午特別將剛做好的口罩套，帶往浯島城隍廟過香爐，期盼城隍爺保佑。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長李誠智與浯島城隍廟主委楊耀芸今天上午特別將剛做好的口罩套，帶往浯島城隍廟過香爐，期盼城隍爺保佑。記者蔡家蓁／攝影

口罩 城隍廟 新冠肺炎

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