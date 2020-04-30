傳播馬祖藝術種子 駐村藝術家徵選5/15開跑

馬祖因戰地歷史長存神秘面紗，令人陌生，新竹生活美學館規劃「島嶼對話—馬祖文化交流計畫」邀請藝術家深入馬祖，傳播與交流藝術種子，將於5月15日至6月15日徵選藝術工作者。

去年國立新竹生活美學館透過邀請藝術家駐村活動深入馬祖，進駐馬祖各體驗島生活，讓藝術家挖掘文化進行創作，並透過社區互動回饋傳播藝術種子，為馬祖帶來繪畫、工藝、舞蹈、複合媒材等藝術創作的作品。

今年改用徵選方式，尋找不同創作形式專長的藝術創作者進駐馬祖，駐村突擊在地文化，激發藝術創作的可能性，如同游擊戰，讓馬祖生活處處是藝術靈感，並與居民身處的社會互動對話，透過藝術為馬祖發聲。

今年駐村創作的空間包含南竿的津沙與鐵板社區、北竿的塘岐社區、東莒的大浦聚落，期待藝術家認識馬祖特色，並協助社區藝文服務，包括駐村創作發表、社區互動課程。相關計畫提供駐村住宿生活空間、生活津貼、離島交通費與創作材料費。

新竹生活美學館表示，去年是第一次嘗試合作活動，希望能夠產生火花，所以採用邀請藝術家前往創作，後來許多藝術家表示有意願前往馬祖駐村創作，因此今年開放藝術工作者的徵選報名。期待藝術家認識馬祖特色，增進社區民眾對創作了解，激發民眾對藝術創作的不同認知。