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高雄祥鈺樓熄燈 母親節復業計畫再延

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛謝梅芬／高雄即時報導
高雄市老字號的江浙菜館「祥鈺樓」不敵疫情摧折，經營到3月初熄燈，何時能再復業，業者朱金鴻說，他也沒有明確答案。本報資料照片
高雄市老字號的江浙菜館「祥鈺樓」不敵疫情摧折，經營到3月初熄燈，何時能再復業，業者朱金鴻說，他也沒有明確答案。本報資料照片

疫情猶如深邃幽暗的長隧道，看不見盡頭，為止血減少虧損，許多老字號餐廳紛紛熄燈。高雄市知名的江浙菜餐廳「祥鈺樓」今年3月初停業，20多名員工資遣，疫情不見趨緩，原本計畫五月母親節旺季復業目標也確定破滅，82歲業者朱金鴻說，就算疫情過去，大環境經濟短期仍難復甦，餐飲同業對市場前景普遍悲觀。

朱金鴻在餐飲業打滾超過半世紀，創業之路遭遇各種挑戰、危機，他說，17年前經歷SARS曾停業兩個半月，疫情過後重新開張；3年前想赴美與兒子同住享天倫，也曾歇業3個月，後來不敵老員工及老主顧呼喚又復業。但這回何時能再開門迎接客人，他也沒有明確答案。

祥鈺樓店面坐落在高雄市三多路上，空間寬敞，可容納近50桌。朱金鴻說，每月光店租、水電、人事成本就要150萬，壓力巨大。

台灣疫情在農曆年前爆發，朱金鴻說，大年初三之後的訂席陸續退訂，就讓他感覺到一股疫情風暴將至的低氣壓，今年農曆年較早，過年前尾牙場不多，餐飲業者期待的春酒檔期也受疫情之亂，訂席被退了大半，業者、員工心裡有預感，短期內大概很難轉好。

今年2月22日，朱金鴻宣布營運到2月底，許多老主顧感到不捨，把握最後時光上門光顧，朱金鴻營業到3月2日正式熄燈。

店內25名員工全數資遣，朱金鴻說，外場服務人員都是從小姐做到歐巴桑，廚師也至少相處十餘年，內心當然有不捨，但黑鴉鴉的營運成本壓力，不得不做出止血決定。熄燈前，朱金鴻語多感性向員工、老顧客表達感謝「謝謝大家一路相挺，商譽、品牌、熱情都在，等情況好轉，我們會再相見」。

歇業迄今近2個月時間，朱金鴻原本想赴美國探望3個兒子，後來美國成為疫情風暴中心，只好打消赴美探親計畫。朱金鴻說，疫情來得突然，籠罩時間又長，摧折經濟損害相當大，疫情過後，經濟重建還有漫漫長路要走，原本期待最快5月母親節檔期能重新開張，目前確定要再延後，可能等9月疫情穩定再復業。

高雄市老字號的江浙菜館「祥鈺樓」不敵疫情摧折，經營到3月初熄燈，何時能再復業，業者朱金鴻說，他也沒有明確答案。本報資料照片
高雄市老字號的江浙菜館「祥鈺樓」不敵疫情摧折，經營到3月初熄燈，何時能再復業，業者朱金鴻說，他也沒有明確答案。本報資料照片

疫情 資遣

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