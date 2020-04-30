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很扯！ 高雄這個五一防疫「熱點」已停業很久了
交通部公布了全台五一連假的防疫熱點，高雄有22處，多為夜市，其中的「鳳山青年夜市」讓高雄市政府和地方人士驚訝，因為這處夜市的攤商已多移到前鎮凱旋路，成為凱旋青年夜市，有些攤商自組「打狗美食商場」要在原鳳山青年夜市做生意，但因被檢舉違法，被市府開罰，也未能營業，目前空置，高雄市觀光局也不知此處為何會被列為「熱點」。
高雄市目前被交通部列為五一防疫熱點的22處分別為：興達港兩處、路竹夜市、岡山夜市、大社夜市、義大世界、旗山老街、旗山轉運站、林園夜市、鳳山青年夜市、內惟夜市、吉林夜市、瑞豐夜市、 IKEA.家樂福成功店、五甲自強夜市、凱旋夜市、瑞北夜市、忠孝夜市、六合夜市、光華夜市、鳳山中華夜市、興中夜市。
高市觀光局長邱俊龍說，交通部要定各縣市防疫熱點時，應跟 地方政府溝通一下，不知道這波熱點是怎麼定出來的，像興達港， 假日遊客會多一點，但不是多到人擠人的地步，高雄市有些夜市也沒有太多人潮。
被交通部列為防疫熱點的鳳山青年夜市已未營業一段時間，當地居民聽到這處夜市被列為「防疫熱點」，直說「會不會弄錯了」、「怎麼可能？」
鳳山中華夜市總長約200多公尺， 其中是有幾家知名冷、熱食店，但店家說顧客真的不多，站在夜市兩端看都看得出來；六合夜市有不少攤商暫時休息，最近到六合夜市的民眾都看得出整個夜市顯得空蕩，還有人 說不必刻意保持社交距離，人 與人就有至少好幾公尺的距離。
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