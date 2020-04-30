屏東萬巒有機百香果酸甜美味 農友推認養

屏東縣萬巒鄉農友吳國榮與林建國種出5分地有機百香果，搭網室以蜜蜂授粉，加上燈照技術，產期比中部提早2到3個月，有機驗證，不僅酸甜比率完美，口感鮮美，產期正開始，值得品嘗。

常見百香果以中部產居多，但炎熱的屏東氣候種出的百香果品質不遜色，原從事有機米及雜糧耕作的吳國榮說，他原是從事印刷業工作，幾年前來萬巒購地1.5公頃，最早種檸檬，後來改種水稻，因為對食安要求，一開始就申請有機驗證。

吳國榮說，去年開始將其中5分地改種百香果，申請農糧署設施補助，因種百香果非專業，他和有經驗的林建國合作，提供技術輔導。

林建國原是種苦瓜及絲瓜，5年前開始種百香果，他說，種百香果不難，只要肥培管理和勤修枝蔓，陽光充足空氣流動較不易罹病，因這塊地之前有種過田菁，常有金龜子跑進來，晚上經常進場抓蟲。最重要是利用燈照，促進提早開花，養蜂幫忙授粉，3月開始就陸續採果銷售。

吳國榮說，嘗試新作物，但不曉得市場在哪裡，採認養方式，每株以3600元認養，可以收到30斤的百香果，認養人都有姓名，隨時可以來照顧果樹，目前有80幾人來認養。而認養以外的百香果，就靠有機通路銷售，有機百香果市場不易見，價格上還算穩定。

吳國榮說，百香果要掛吊床，每天下午2點多會自然落果，掉到吊床上，5點左右開始收果，只要在網子上收集下來，方便許多，百香果有後熟作用，採收下來的果實裝籃用棉被保護，隔天所有色澤更鮮豔均勻，更有賣相，香氣更濃郁，棉被一掀開就有噴鼻而來的香氣。

原來農場就是有機農場，加上百香果的品質，不噴農藥不用化肥，連金龜子也是晚上戴頭燈用手抓，吳國榮及林建國兩人合作，打造屏東少有的有機百香果。