高市議員要求撤簽開臨時會 程序會不歡而散

高雄市議會訂於5月14日起開定期大會，但民進黨等跨黨議員連署提案開臨時會，今天卻在程序委員會遭要求撤簽，否則就將第3次定期大會延至6月8日，綠批此舉是多數暴力。

民進黨黨團總召韓賜村於會後表示，將開黨團會議徵詢是否撤簽臨時會。民進黨市議員林智鴻則批評國民黨是多數暴力，明明就能以表決方式決定議事，卻又不敢表決，承擔社會責任，還要民進黨自我閹割撤簽，行為令人不齒，堅不撤簽，也呼籲市長韓國瑜勿閃躲議會監督。

高雄市議會原訂於4月16日召開第3次定期大會，但國民黨以防疫為由，決議延後召開定期大會，引發民進黨等在野黨不滿，雖然提案開臨時會，但4月22日的臨時會也被國民黨以磐石艦事件造成心冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫緊張，表決不同意續開臨時會而提前結束。

民進黨等在野黨再連署提案，自5月4日起召開臨時會，高雄市議會副議長陸淑美今天主持程序委員會，國民黨議員以定期大會5月14日就將開議為由，認為無需再開臨時會，不過民進黨仍協調28名議員連署，無人願意撤簽。

無黨團結聯盟總召朱信強表示，如果民進黨團堅持主張開臨時會，無黨團結聯盟要求將第3次定期大會延至6月8日舉行。

由於黨團各有堅持，最後程序委員會討論決議，授權陸淑美邀連署議員代表，溝通撤簽召開臨時會。