快訊

中和宮廟暗夜惡火 出動68輛消防車趕往搶救

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

高市議員要求撤簽開臨時會 程序會不歡而散

中央社 / 高雄29日電
民進黨市議員林智鴻則批評國民黨是多數暴力，明明就能以表決方式決定議事，卻又不敢表決，承擔社會責任。圖／本報資料照片
民進黨市議員林智鴻則批評國民黨是多數暴力，明明就能以表決方式決定議事，卻又不敢表決，承擔社會責任。圖／本報資料照片

高雄市議會訂於5月14日起開定期大會，但民進黨等跨黨議員連署提案開臨時會，今天卻在程序委員會遭要求撤簽，否則就將第3次定期大會延至6月8日，綠批此舉是多數暴力。

民進黨黨團總召韓賜村於會後表示，將開黨團會議徵詢是否撤簽臨時會。民進黨市議員林智鴻則批評國民黨是多數暴力，明明就能以表決方式決定議事，卻又不敢表決，承擔社會責任，還要民進黨自我閹割撤簽，行為令人不齒，堅不撤簽，也呼籲市長韓國瑜勿閃躲議會監督。

高雄市議會原訂於4月16日召開第3次定期大會，但國民黨以防疫為由，決議延後召開定期大會，引發民進黨等在野黨不滿，雖然提案開臨時會，但4月22日的臨時會也被國民黨以磐石艦事件造成心冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫緊張，表決不同意續開臨時會而提前結束。

民進黨等在野黨再連署提案，自5月4日起召開臨時會，高雄市議會副議長陸淑美今天主持程序委員會，國民黨議員以定期大會5月14日就將開議為由，認為無需再開臨時會，不過民進黨仍協調28名議員連署，無人願意撤簽。

無黨團結聯盟總召朱信強表示，如果民進黨團堅持主張開臨時會，無黨團結聯盟要求將第3次定期大會延至6月8日舉行。

由於黨團各有堅持，最後程序委員會討論決議，授權陸淑美邀連署議員代表，溝通撤簽召開臨時會。

民進黨 國民黨 高雄市

延伸閱讀

黨產會：救總由國民黨總裁蔣中正指示下成立

冷眼集／水利會「整碗捧走」為農友？為選票？

防疫優先 高市議會5月14日開議

高市議會擬5/14開議 綠議員憂再生變

相關新聞

連四天零確診 業者請吃冰棒連跟奧迪汽車合照也有獎

中央疫情指揮中心記者會已經連四天宣布「零確診」，不少腦筋動得快的業者紛紛祭出優惠，讓全民一起分享這份喜悅，金門地區GO麻...

金門異地辦公模擬演練 楊鎮浯：只要1個確診就啟動

中央疫情指揮中心連4天公布「零確診」，新冠肺炎疫情雖有緩和之趨勢，但金門縣認為不應掉以輕心，今天進行異地辦公模擬演練，金...

中山音樂所學生葉美君抗癌10年 獲頒全球熱愛生命獎章

中山大學音樂學系碩士班學生葉美君抗癌10年，多次轉移復發仍堅持對抗病魔，不但完成開獨奏會的夢想，還到醫院擔任志工，以琴聲...

屏東健康產業園區招商說明會明登場 建構健康產業核心

提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」...

罷韓看板違規被拆又掛 高市新聞局長：為何一再故意不申請？

罷韓團體在高雄市掛看板宣傳6月6日罷韓投票，未事先向工務局建管處申設，市府今拆除看板，罷韓團體抗議，並於今再另掛一幅罷韓...

出防疫兵推預演 韓國瑜：有跟黃偉哲通過電話

高雄市長韓國瑜今出席防疫兵推預演，韓國瑜說，明會開檢討會議後會再報請中央，讓中央了解。很多人都在看這場演練，這場演練不光...

高雄防疫兵推今先模擬大樓有確診個案 韓國瑜認真細看

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府鳳山行政中心和四維行政中心先模擬演練，...

新冠肺炎改變金門跑攤人生 從揪聚餐改成約運動

6點一到，華燈初上，以前的這時候是金門各家餐廳最熱鬧的時刻，幾乎每家餐廳都擠滿辦桌聚餐的民眾，有些知名餐廳，沒先預訂，臨...

抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

近期受疫情影響，民間消費力減弱，也連帶影響民眾捐款意願，屏東縣枋山鄉「盧家芒果」農友仍持續捐贈芒果禮盒，為創世基金會屏東...

高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實

高雄市許多公園都有供幼童遊憩的設施，高雄市長韓國瑜關心這些設施的消毒防疫，今天到共融遊憩設施較多的衛武營 公園實地查看，...

高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府四維行政中心和鳳山行政中心先模擬演練，...

疫情衝擊 高市部分公車5月恐檢討減班

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄捷運今年平均日運量僅9萬人次，與去年平均日運量18萬人次相比，足足砍半。高雄市公車運量也減約3成...

熱門新聞

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。