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金門異地辦公模擬演練 楊鎮浯：只要1個確診就啟動

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天進行異地辦公模擬演練，金門縣長楊鎮浯前往視察。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天進行異地辦公模擬演練，金門縣長楊鎮浯前往視察。記者蔡家蓁／攝影

中央疫情指揮中心連4天公布「零確診」，新冠肺炎疫情雖有緩和之趨勢，但金門縣認為不應掉以輕心，今天進行異地辦公模擬演練，金門縣長楊鎮浯前往視察，楊鎮浯表示，只要縣內有一名民眾感染新冠肺炎，縣府及所屬機關就會立刻啟動。

金門縣府為保有基本人力維護公務正常運作，在今天下午3點多舉行異地辦公模擬演練，縣府就民眾洽公交通便利性及辦公軟硬體設備建置的即時性等面向進行通盤考量後，最終擇定金城體育館桌球室、飛輪教室及會議室作為本府民政處、財政處、教育處、行政處、人事處、主計處及政風處等7處異地辦公地點。

另外，社會處為社會福利館、工務處為自來水廠、建設處為金城鎮公所五樓及觀光處擇定同安渡頭展示館與民防坑道出口作為異地辦公地點。

人事處表示，異地辦公啟動後各處處長及各單位三分之二人力留於原辦公地點辦公，副處長及三分之一之人力移至替代場所辦公。縣長與副縣長、各單位一級單位主管與副主管不同時參加會議。實施分區或替代場所辦公時，公文陳核除特殊必要者外，原則採線上簽核方式辦理，以達到遏阻群聚接觸感染的防疫目的。

楊鎮浯今天也對參加演練的同仁表達慰勉之意，他說，異地辦公離開熟悉的工作地點確實會為同仁帶來些許不便，但這是在維護民眾健康安全及維持公務正常運作所之間必要的作為，請大家齊心配合，共度難關。

至於何時啟動實施異地辦公，楊鎮浯表示，只要縣內有一名民眾感染新冠肺炎，縣府及所屬機關即立刻啟動，務必落實本府同仁徹底分流上班、異地辦公，方能有效防堵疫情擴散。目前各機關均已完成部署，相關硬體及網路設備均已建置完成。

新冠肺炎疫情雖有緩和之趨勢，但金門縣認為不應掉以輕心，今天舉行異地辦公模擬演練。記者蔡家蓁／攝影
新冠肺炎疫情雖有緩和之趨勢，但金門縣認為不應掉以輕心，今天舉行異地辦公模擬演練。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎 楊鎮浯 疫情

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