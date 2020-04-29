金門縣長楊鎮浯逛城隍廟文物展 關切古文物修復

金門迎城隍不僅是國家重要民俗，也成為珍貴的無形文化資產。今年受新冠疫情影響，所有的動態活動喊停，但由文化局協助浯島城隍廟辦理的「浯島城隍廟文物特藏館」將於後天開展，金門縣長楊鎮浯今天搶先前往一睹為快，楊鎮浯表示，「開展不開幕，防疫不防藝」，以不同型態的活動，在疫情中展演迎城隍的珍貴文物，期待以靜態的廟會活動，保有金門的傳統。

「金門迎城隍」為金門縣唯一登錄為國家重要民俗的無形文化資產，每年農曆4月12日是後浦浯島城隍廟的遷治慶典，今年又逢遷治340周年，原本金城鎮公所要盛大舉行的「浯島城隍文化觀光季」，卻受新冠疫情影響，擔心有群聚感染之虞，不得不將所有動態活動喊停。

「浯島邑主城隍」原是在金門城坐鎮顯靈，清康熙年間隨總兵陳龍移駐後浦(即現金城鎮市區)，自此相沿三百多年來，城區四里民眾於遷治日的農曆四月十二日舉辦巡安大遊行，為金門最盛大、也是保留前清古制而受矚目的廟會。

文化局於前年辦理「金城鎮宮廟宗祠文物普查建檔」案，深入金城聚落宮廟，普查宮廟宗祠祭拜類文物，整理出一批浯島城隍廟所典藏的文物，有在1993年重建城隍廟時留存下的大量舊廟木構件，經專家學者做價值初判，文物中有不少明清時期的重要文物。

其中一組古色古香造型的香擔，為後浦城隍廟在歷年修建後曾至古地城隍廟進香請火時使用，一邊置香爐，內部燃燒源源不絕的香末、香柴，另一邊放置香末、香柴等作為添火之用，此物為光緒元年（1875）由團練總局等集資購置。

由於民間信仰中認為香火的傳承非常重要，進香請火的儀式更象徵著城隍爺靈力延續到後浦，庇佑更多人們。此次整理出的重要文物中便有此二件香擔。