金門縣長楊鎮浯逛城隍廟文物展 關切古文物修復
金門迎城隍不僅是國家重要民俗，也成為珍貴的無形文化資產。今年受新冠疫情影響，所有的動態活動喊停，但由文化局協助浯島城隍廟辦理的「浯島城隍廟文物特藏館」將於後天開展，金門縣長楊鎮浯今天搶先前往一睹為快，楊鎮浯表示，「開展不開幕，防疫不防藝」，以不同型態的活動，在疫情中展演迎城隍的珍貴文物，期待以靜態的廟會活動，保有金門的傳統。
「金門迎城隍」為金門縣唯一登錄為國家重要民俗的無形文化資產，每年農曆4月12日是後浦浯島城隍廟的遷治慶典，今年又逢遷治340周年，原本金城鎮公所要盛大舉行的「浯島城隍文化觀光季」，卻受新冠疫情影響，擔心有群聚感染之虞，不得不將所有動態活動喊停。
「浯島邑主城隍」原是在金門城坐鎮顯靈，清康熙年間隨總兵陳龍移駐後浦(即現金城鎮市區)，自此相沿三百多年來，城區四里民眾於遷治日的農曆四月十二日舉辦巡安大遊行，為金門最盛大、也是保留前清古制而受矚目的廟會。
文化局於前年辦理「金城鎮宮廟宗祠文物普查建檔」案，深入金城聚落宮廟，普查宮廟宗祠祭拜類文物，整理出一批浯島城隍廟所典藏的文物，有在1993年重建城隍廟時留存下的大量舊廟木構件，經專家學者做價值初判，文物中有不少明清時期的重要文物。
其中一組古色古香造型的香擔，為後浦城隍廟在歷年修建後曾至古地城隍廟進香請火時使用，一邊置香爐，內部燃燒源源不絕的香末、香柴，另一邊放置香末、香柴等作為添火之用，此物為光緒元年（1875）由團練總局等集資購置。
由於民間信仰中認為香火的傳承非常重要，進香請火的儀式更象徵著城隍爺靈力延續到後浦，庇佑更多人們。此次整理出的重要文物中便有此二件香擔。
包括楊鎮浯、金城鎮長李誠智、文化局長許正芳今天就在浯島城隍廟主委楊耀芸與總幹事張克全的解說下，逐一欣賞這些文物，張克全還透露，這些古文物本來是放在內武廟的倉庫，甚至差點被當垃圾丟棄，好在廟方即時搶救回來。
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