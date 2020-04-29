連四天零確診 業者請吃冰棒連跟奧迪汽車合照也有獎

中央疫情指揮中心記者會已經連四天宣布「零確診」，不少腦筋動得快的業者紛紛祭出優惠，讓全民一起分享這份喜悅，金門地區GO麻吉團購站主王球球今天推出「零確診免費贈冰」活動，免費大放送50支限量知名雪糕，請團友吃；家樂福金門店則推出只要跟奧迪（4個0）合影就免費送1顆蘋果，都成功吸引消費者上門。

在金門經營團購站的年輕站主王球球繼3月初與兄長無償贈送數千份口罩後，今日下午3點再度準備50份的知名雪糕（哈根達斯），送給長期支持的團友，原本是只贈送給4月份有購買記錄的團友們，沒想到竟有一堆民眾也來排隊「插花」，王球球見狀只能加碼送時代冰廠的冰棒，同樣大受好評。

王球球說，為了哈根達斯的雪糕，有人一點半就來排隊了，3點一到準時放送，結果不到2分鐘，50份冰品就全數發光光。

王球球表示，接下來等連10天零確診時，她還會送出「大確幸」，民眾敬請期待；她說，接下來還會串連更多商家，一起推出零確診的回饋活動，希望讓多一點好的消息與小確幸，讓大家的心情更好。

家樂福金門店也趕搭「零確診」回饋活動，繼先前推「+0」送一袋芭樂，吸引30多位名字叫「佳玲」的人領取，昨天則推出上傳與中山（3）林（0）的合照，來店消費不限金額，出示照片，就送蘋果。