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在疫情衝擊下突圍 屏東愛文芒果封櫃銷香港

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天參加枋山鄉福德蔬果合作社芒果啟航外銷香港儀式，提振農友信心並代為行銷屏東優質水果。記者潘欣中／攝影
屏東縣長潘孟安今天參加枋山鄉福德蔬果合作社芒果啟航外銷香港儀式，提振農友信心並代為行銷屏東優質水果。記者潘欣中／攝影

屏東縣愛文芒果產期全台最早，因應疫情衝擊今年的內外銷市場，縣府提早佈局並為果農和通路商「牽線」，已有部分銷往香港，縣長潘孟安今天特別參加枋山鄉福德蔬果合作社芒果啟航外銷香港儀式，提振農友信心並代為行銷屏東優質水果；潘孟安說，縣府密切注意疫情發展中的外銷市場動向，港澳之外，日、韓、大陸和東南亞等國是下個目標，同時開拓國內通路。

潘孟安昨天和保證責任屏東縣福德蔬果生產合作社理事主席陳敏德、貿易商代表等人共同參與「屏東芒果出口香港封櫃啟航」儀式；他說，農民在疫情衝擊下仍埋首生產高品質農產品，與縣府合作合力拓展內外銷市場，縣府持續為農產品內外銷市場拓展通路，盼今天的封櫃能帶來強大後續訂單，外銷香港外，希望拓展更多國外市場，外銷通路順暢則國內市場相對穩定，內外銷平衡，創造雙贏。

縣府農業處說，屏東縣的愛文芒果為全台最早生產，生產面積約4096公頃，產量4.5萬噸，年產值約20億元，為全台第二大產地，三分之一外銷，主要產區在枋寮、枋山、獅子及春日等鄉鎮，屏東愛文芒果受到得天獨厚氣候環境培育下，香甜可口、口感Q彈，具內外銷實力；但受疫情影響全球消費市場，首批上市的批發價格不如去年，目前疫情有趨緩的態勢，縣府持續協助媒合國內外通路商，研判隨著市場復甦買氣會回溫。

貿易商代表說，屏東愛文芒果獨特的香甜深愛香港人喜愛，4周前已陸續以空運銷往香港4批，終端價賣出每公斤230至250元的好價，因市場反映極佳，加上有生產履歷認證掛保證，今天再以海運裝櫃7噸，進入生產旺季後還會再增加；福德蔬果生產合作社理事主席陳敏德說，今年產量普遍較去年成長，疫情卻來攪局，去年外銷價平均每公斤逾200元，今年跌到150元，在疫情嚴峻消費心理緊縮的當下，也只能接受了。

屏東縣長潘孟安（中）今天參加枋山鄉福德蔬果合作社芒果啟航外銷香港儀式，提振農友信心並代為行銷屏東優質水果。記者潘欣中／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今天參加枋山鄉福德蔬果合作社芒果啟航外銷香港儀式，提振農友信心並代為行銷屏東優質水果。記者潘欣中／攝影

屏東縣 疫情 香港

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