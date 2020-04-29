市府文宣連假宅在家或輕旅行 高雄議員：亂了套

高雄市政府衛生局製作「五一連假宅在家大吉」的文宣，但經發局推出「港都安心輕旅行」行程，被質疑不同調，民進黨市議員林智鴻批評市府政策亂了套、一市兩制，讓人無所適從。

市府新聞局長鄭照新在市政行程後接受聯訪指出，衛生局站在防疫觀念提醒大家留在家裡最保險、最安全；但是五一連假出來走走要注意防疫措施等，提醒大家提升防疫意識，從事相關活動時才可降低感染風險。

五一連假即將到來，尤其中央流行疫情指揮中心發布已連續4天零確診，讓民眾一直以來緊張的防疫警戒減輕不少，不少民眾打算出遊。

高市府觀光局鼓勵民眾在疫情趨緩後攜家帶眷到高雄走走，並強調也會根據APP1968列出高雄22個景點做人潮管制，因應五一連假成立「快速反應小組」，要視各景點人潮做快速回應及疏散通報，避免景點人潮過於壅塞無法確保安全的社交距離。

市府經濟發展局今天指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）連續4天零確診，鼓勵民眾規劃「港都安心輕旅行」到高雄走走，旗山老街、旗津老街、愛河或瑞豐夜市等，都是散心的好選擇，大力行銷高雄市的山海及人文景點。

相對衛生局日前推出「五一連假人擠人『不宜』宅在家『大吉』」的文宣呼籲「連假防疫宅在家 輕鬆自在攏免驚」，讓民眾不禁質疑市府相關單位不同調。

民進黨市議員林智鴻指評市府政策混亂、一制兩市，衛生局要民眾宅在家、經發局及觀光局卻鼓勵民眾出遊、市長韓國瑜要辦「封城演練」，質疑市府要民眾分成三等份，他說「順時中有這麼難？」籲市府配合中央防疫政策，以免人民無所適從。