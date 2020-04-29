小琉球綠蠵龜產卵期 保護區5月起夜間宵禁半年

屏東縣離島小琉球是綠蠵龜棲息地，時序進入綠蠵龜上岸產卵期，屏東縣政府今天表示，從5月1日起到10月31日止，中澳、威尼斯及肚仔坪沙灘等保護區夜間宵禁，禁止民眾進入。

屏東縣政府民國99年開始公告，小琉球為綠蠵龜重要棲息地，禁止獵捕、宰殺、騷擾海龜及要與海龜保持5公尺距離、不能碰觸，也禁止打擾龜蠵龜上岸產卵。

縣政府規定，每年5月1日至10月31日的綠蠵龜上岸產卵期，中澳、威尼斯及肚仔坪沙灘等綠蠵龜保護區，將從晚上8時至隔日凌晨5時，禁止民眾進入，違者依違反野生動物保育法開罰。

大鵬灣國家風景區管理處表示，有上千隻綠蠵龜在小琉球海域活動，綠蠵龜會利用晚間上岸到中澳沙灘等綠蠵龜保護區產卵，產下一窩卵後再回到海上，等孵化後，小綠蠵龜會自行游回大海。

鵬管處指出，綠蠵龜產卵時最怕人為干擾，曾經因人為干擾太嚴重，造成綠蠵龜無法產卵，近年來在縣府、鵬管處及小琉球環保志工大力推動保育下，民眾保育意識高漲，若有騷擾綠蠵龜狀況馬上就有當地民眾向海巡等相關單位檢舉，讓小琉球綠蠵龜至今能悠遊在小琉球海域。

綠蠵龜為保育類動物，依野生動物保育法，非法騷擾或虐待保育類動物者處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬元至30萬元罰金。鵬管處表示，已與縣府及當地志工組巡邏隊在宵禁期間巡查。