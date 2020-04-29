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高市5/3防疫兵推區域聯防 韓國瑜：南市將觀摩

中央社 / 高雄29日電
高雄市政府5月3日將舉辦「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，市長韓國瑜前往視導表示，台南市長黃偉哲接受區域聯防概念，當天將派員南下觀摩。圖／高雄市政府提供
高雄市政府5月3日將舉辦「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，市長韓國瑜前往視導表示，台南市長黃偉哲接受區域聯防概念，當天將派員南下觀摩。圖／高雄市政府提供

高雄市政府5月3日將舉辦「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天進行預演，市長韓國瑜前往視導表示，台南市長黃偉哲接受區域聯防概念，當天將派員南下觀摩。

這項預演下午在市府四維行政中心及鳳山行政中心同步舉行，四維行政中心模擬辦公大樓群聚感染情況，演練辦公大樓有員工確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），警方配合管制大樓出入，經衛生局疫調評估依症狀輕重，分別安排救護車送醫，並以防疫小黃、防疫巴士載送大樓人員進住防疫旅館；環保局隨後與國軍化學兵進行周邊環境消毒。

韓國瑜趕到時預演已結束，但現場全體參演人員隨即再演練一次，韓國瑜與副市長李四川全程視導。

韓國瑜致詞表示，今天預演很有意義，演練腳本明天將報請中央了解，從演練過程與各局處配合，在總結經驗去蕪存菁後，有助於了解社區感染後的安全有效步驟與防範之道。

韓國瑜又說，他為這次演練同時致電台南市長黃偉哲，黃偉哲欣然接受「區域聯防」概念，5月3日台南市政府也將派警察、消防、衛生等單位代表南下高雄觀摩。

鳳山場預演則在鳳山行政中心大禮堂舉行，由副市長陳雄文擔任指揮官，模擬衛生局接獲通報指星鑽大樓有5名住戶確診，經通報，還有50名住戶，經衛生局人員著裝進到大樓通報管委會，並要求通報住戶禁止進出。

衛生局人員進行疫調有一人疑有嗅覺失靈等情形，通報有疑似病例，再通報並經救護車送醫採檢，另大樓49人體溫正常無異，經要求居家隔離卻有7人沒有獨立衛浴隔離房間，經聯絡防疫巴士，7人被要求穿著防護衣、戴口罩及髮帽等，於巴士內也採梅花座等。

相關人員接著協助整棟住戶居家隔離，有人員協助送餐、教導衛教清消及垃圾清理等。全程實質演練約30分鐘。

陳雄文預演後受訪肯定流程順暢，不過，要求相關預演人員角色標示及功能說明，以有助於情境演練更清楚，他允諾會再做會後檢討並溝通及修正，讓5月3日的實兵演練更純熟精進。

韓國瑜稍早也到鳳山場視察，約15分鐘後再轉往四維行政中心視導。面對現場媒體提問何以陪同到住家疫調的員警沒有穿防護衣，韓國瑜則說，「是預演」。

韓國瑜 衛生局 巴士

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