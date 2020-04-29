快訊

從少女租到當阿嬤 保險箱有啥「一生相守」的魔力

大病初癒再獲好消息！英相強生未婚妻生了 母子均安

高市共享電動自行車推優惠鼓勵搭乘 醫護更免費騎1個月

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
Gokube共享自行車推優惠鼓勵搭乘，醫護更可免費騎一個月。記者蔡孟妤／攝影
Gokube共享自行車推優惠鼓勵搭乘，醫護更可免費騎一個月。記者蔡孟妤／攝影

高雄市Gokube共享電動自行車今宣布5月1日起推出大眾運輸工具轉乘優惠計畫，民眾只要利用Line Pay Money行動支付，搭乘高雄市捷運、輕軌、港都客運路線公車、旗鼓航線渡輪等大眾運輸進、出站後，再租借Gokube共享電動自行車轉乘，即可享免基本費10元優惠。

此外，為對於第一線防疫醫護人員表達感謝，Gokube表示，5月底前醫護人員只要到Gokube門市或指定地點，出示醫師人員執照及醫療院所工作證，通過驗證的醫護人員皆能獲取免費騎Gokube共享電動自行車1個月的優惠。

高雄捷運、港都客運、輪船公司、一卡通公司與Gokube共享自行車等業者今出席抗疫記者會，說明透過各項清潔、消毒、檢測與宣導措施，讓民眾可以安心使用捷運、輕軌、公車、渡輪與共享自行車等運輸工具，同時Gokube共享電動自行車業者也宣布推出轉乘起步金優惠，鼓勵民眾多搭乘。

高雄市副市長葉匡時表示，高雄市致力推動低碳、共享與智慧運輸，近年來共享運具蓬勃發展，透過共享運具24小時隨租隨還的特性，可與捷運、輕軌、公車、渡輪等運具結合，解決民眾第一哩及最後一哩路的問題，提高整體大眾運輸使用率且達成減碳目的。

葉匡時說，面對防疫期間公共運輸工具的使用，各項防疫措施更顯重要，他感謝各運輸業者齊心防疫及提供優惠，為高雄市交通運輸貢獻心力。

高雄捷運、港都客運、輪船公司、一卡通公司與Gokube共享自行車等業者今出席抗疫記者會。記者蔡孟妤／攝影
高雄捷運、港都客運、輪船公司、一卡通公司與Gokube共享自行車等業者今出席抗疫記者會。記者蔡孟妤／攝影
Gokube共享自行車推優惠鼓勵搭乘，醫護更可免費騎一個月。記者蔡孟妤／攝影
Gokube共享自行車推優惠鼓勵搭乘，醫護更可免費騎一個月。記者蔡孟妤／攝影

電動自行車 高雄市 捷運

延伸閱讀

搶防疫商機 震旦集團推整合性辦公防疫解決方案

藍委提第一線醫護人員普篩 衛福部：暫不考慮

幼稚園孩童寫卡片向醫護致謝 「你們辛苦了，我愛你」

南投醫院獲贈插管防護箱 背後有父親對醫師兒子的關懷

相關新聞

出防疫兵推預演 韓國瑜：有跟黃偉哲通過電話

高雄市長韓國瑜今出席防疫兵推預演，韓國瑜說，明會開檢討會議後會再報請中央，讓中央了解。很多人都在看這場演練，這場演練不光...

中山音樂所學生葉美君抗癌10年 獲頒全球熱愛生命獎章

中山大學音樂學系碩士班學生葉美君抗癌10年，多次轉移復發仍堅持對抗病魔，不但完成開獨奏會的夢想，還到醫院擔任志工，以琴聲...

屏東健康產業園區招商說明會明登場 建構健康產業核心

提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」...

罷韓看板違規被拆又掛 高市新聞局長：為何一再故意不申請？

罷韓團體在高雄市掛看板宣傳6月6日罷韓投票，未事先向工務局建管處申設，市府今拆除看板，罷韓團體抗議，並於今再另掛一幅罷韓...

高雄防疫兵推今先模擬大樓有確診個案 韓國瑜認真細看

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府鳳山行政中心和四維行政中心先模擬演練，...

新冠肺炎改變金門跑攤人生 從揪聚餐改成約運動

6點一到，華燈初上，以前的這時候是金門各家餐廳最熱鬧的時刻，幾乎每家餐廳都擠滿辦桌聚餐的民眾，有些知名餐廳，沒先預訂，臨...

抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

近期受疫情影響，民間消費力減弱，也連帶影響民眾捐款意願，屏東縣枋山鄉「盧家芒果」農友仍持續捐贈芒果禮盒，為創世基金會屏東...

高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實

高雄市許多公園都有供幼童遊憩的設施，高雄市長韓國瑜關心這些設施的消毒防疫，今天到共融遊憩設施較多的衛武營 公園實地查看，...

高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府四維行政中心和鳳山行政中心先模擬演練，...

疫情衝擊 高市部分公車5月恐檢討減班

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄捷運今年平均日運量僅9萬人次，與去年平均日運量18萬人次相比，足足砍半。高雄市公車運量也減約3成...

內政部長徐國勇南下祭拜鄭成功 稱讚黃偉哲：防疫最棒

明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉行，內政部長徐國勇代表總統南下祭拜，對於衛生福利部長陳時中稱...

韓國瑜鼓勵到高雄走走 51到底要宅在家還是出來玩？

五一連假將至，高雄市衛生局製作海報請民眾「宅在家」，市長韓國瑜又發文鼓勵大家來高雄走走，讓網友覺得無所適從，大喊到底是要...

熱門新聞

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。