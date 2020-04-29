高市共享電動自行車推優惠鼓勵搭乘 醫護更免費騎1個月

高雄市Gokube共享電動自行車今宣布5月1日起推出大眾運輸工具轉乘優惠計畫，民眾只要利用Line Pay Money行動支付，搭乘高雄市捷運、輕軌、港都客運路線公車、旗鼓航線渡輪等大眾運輸進、出站後，再租借Gokube共享電動自行車轉乘，即可享免基本費10元優惠。

此外，為對於第一線防疫醫護人員表達感謝，Gokube表示，5月底前醫護人員只要到Gokube門市或指定地點，出示醫師人員執照及醫療院所工作證，通過驗證的醫護人員皆能獲取免費騎Gokube共享電動自行車1個月的優惠。

高雄捷運、港都客運、輪船公司、一卡通公司與Gokube共享自行車等業者今出席抗疫記者會，說明透過各項清潔、消毒、檢測與宣導措施，讓民眾可以安心使用捷運、輕軌、公車、渡輪與共享自行車等運輸工具，同時Gokube共享電動自行車業者也宣布推出轉乘起步金優惠，鼓勵民眾多搭乘。

高雄市副市長葉匡時表示，高雄市致力推動低碳、共享與智慧運輸，近年來共享運具蓬勃發展，透過共享運具24小時隨租隨還的特性，可與捷運、輕軌、公車、渡輪等運具結合，解決民眾第一哩及最後一哩路的問題，提高整體大眾運輸使用率且達成減碳目的。