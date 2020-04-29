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屏東健康產業園區招商說明會明登場 建構健康產業核心

聯合報 / 記者劉星君陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣衛生局長施丞貴（左）、地政處長李吉弘，兩人說明屏東縣健康產業園區規畫。記者劉星君／攝影
屏東縣衛生局長施丞貴（左）、地政處長李吉弘，兩人說明屏東縣健康產業園區規畫。記者劉星君／攝影

提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」，公園面積23公頃，規畫14公頃作為產業用地，期盼引進醫學中心級醫院與長期照護機構進駐，降低跨區域醫療問題與提升重大疾病、緊急醫療與產兒醫療品質，縣府將在4月30日下午2點在鮪魚家族飯店屏東館舉行招商說明會，預估7月將公共工程、技術單位評選出來。

屏東縣政府地政處長李吉弘說，「屏東縣健康產業園區」是全台第一個綜合型健康產業園區案子，縣府在2017年提出，歷時3年，由於是全台第一個，，內政部、衛福部與經濟部協調後，由經濟部當作產創窗口，也因為縣府創新提出「健康產業園區」構思，中央在產業創新條例中在訂定「醫療服務園區各種用地用途即使用規範辦法」。

李吉弘說，屏東健康產業園區基地設在現在麟洛運動公園，運動公園在1984年成立後，使用率低、治安、野狗等問題，未來設立健康產業園區，會至少保留8.7公頃土地，作為原來公園使用。

衛生局長施丞貴說，台南市95萬人口有2家醫學中心，高雄277萬人口有4家醫學中心。屏東縣有82萬人口，卻沒有一家醫學中心等級醫院，加上屏東縣的人口老化是台灣前幾名，屏東縣老化人口約17％，推動健康產業園區，解決屏東醫療重症問題，也解決日後老年人口引發長照、機構型照護需求。

施丞貴說，每一年屏東縣的急診人數有8.9％轉到高雄，14.4％緊急重症加護病人轉到高雄，有30％產婦跑到外縣市生產，癌症的病患有50％須跨高屏溪治療，數據都突顯屏東縣醫療水準有待提升。

李吉弘說，當時推動屏東縣健康產業園區時，還不知道榮總會在屏東市設置醫院。過去也有醫院曾說過要到屏東縣設醫院，但當時土地問題一直無法解決，基於歷史緣故，縣府主動跳出來解決土地問題。

李吉弘說，歡迎有意願的醫院來到屏東，帶動整套系列產業鍊，提供相關就業機會，未來預計引入醫療產業與居住型照顧服務業，全區完成開發後，可以提供800床醫療病床與820床長照病床，提供鄰近地區勞工、技術人員約2400到3500個工作機會。

屏東縣麟洛運動公園內野狗聚集。記者陳弘逸／攝影
屏東縣麟洛運動公園內野狗聚集。記者陳弘逸／攝影
屏東縣麟洛運動公園。記者陳弘逸／攝影
屏東縣麟洛運動公園。記者陳弘逸／攝影
提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」。圖／屏東縣政府提供
提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」。圖／屏東縣政府提供
提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」。圖／屏東縣政府提供
提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」。圖／屏東縣政府提供
提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」。圖／屏東縣政府提供
提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣地政處長李吉弘今說明屏東健康產業園區規畫。記者劉星君／攝影
屏東縣地政處長李吉弘今說明屏東健康產業園區規畫。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 老化

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