快訊

台大校長管中閔懲戒案 審判長爆司法院長「打探」內情

不滿羅媽受攻擊 羅志祥靜默5天後首發聲

屏東縣健康產業園區招商說明會 30日登場

中央社 / 屏東縣29日電

繼引進高雄榮民總醫院在屏東設分院後，屏東縣政府以屏東運動公園為基地，推動包含醫學中心及長照產業的「屏東縣健康產業園區」，明天將進行招商說明會。

屏東縣政府今天由衛生局長施丞貴與地政處長李吉弘召開記者會，宣告縣政府規劃多年的「屏東縣健康產業園區」將於明天在屏東市的鮪魚家族飯店舉行招商說明會。

施丞貴表示，屏東縣居民在重症及癌症等方面的疾病跨區到高雄市就醫比例高，不僅增加民眾求醫成本，無形提高患者危險性及死亡率，也間接代表縣民對境內醫療品質的不信賴，縣府積極推動設立健康產業園區。

施丞貴說，健康產業園區的設立將引進醫學中心級醫院與長期照護機構產業進駐，以降低跨區醫療問題與提升重大疾病、緊急醫療與早產兒醫療品質，並挹注更多養護空間，讓屏東縣高齡或失能民眾能有更高生活品質。

施丞貴表示，健康產業園區預計最多可提供800床醫療病床及820床長照病床，除提供縣民更佳的醫療長照服務品質外，同時可提供鄰近地區勞工及技術人員約2400個就業機會，有助於地方發展。

李吉弘表示，健康產業園區基地位於屏東縣竹田鄉，原址為屏東運動公園，面積約23公頃，鄰近國道3號麟洛交流道及台1線等主要幹線，交通區位優異，今年3月25日取得內政部開發許可，8.7公頃仍作為公園外，其餘14.3公頃為健康產業園區。

李吉弘表示，引進的是醫學中心等級醫院，縣府事先拜訪過不少醫學中心的意願，目前以義大醫院最積極，但招商公告後，是否會有其他醫學中心也有意願，不得而知，預計明天的說明會後，將進行公告45天，審查時間約1個月。縣府預計民國111年10月底完成公共工程，整個園區預訂113年6月開發完成。

屏東縣已引進高雄榮總在屏東市大武營區設立分院，去年11月動工，預計111年底完工；健康產業園區內的醫學中心將是繼高雄榮總屏東分院後，屏東縣第2個醫學中心。

屏東縣政府 長照 榮總

延伸閱讀

史上最艱困觀光寒冬 屏東觀光協會偕手KLOOK推轉型

抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

口罩不亂丟 潘孟安聲音隨垃圾車宣導

高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

相關新聞

出防疫兵推預演 韓國瑜：有跟黃偉哲通過電話

高雄市長韓國瑜今出席防疫兵推預演，韓國瑜說，明會開檢討會議後會再報請中央，讓中央了解。很多人都在看這場演練，這場演練不光...

新冠肺炎改變金門跑攤人生 從揪聚餐改成約運動

6點一到，華燈初上，以前的這時候是金門各家餐廳最熱鬧的時刻，幾乎每家餐廳都擠滿辦桌聚餐的民眾，有些知名餐廳，沒先預訂，臨...

屏東健康產業園區招商說明會明登場 建構健康產業核心

提升屏東縣醫療及長期照護水準，屏東縣政府規畫將長期閒置、野狗聚集多、治安死角的麟洛運動公園，設置為「屏東縣健康產業園區」...

罷韓看板違規被拆又掛 高市新聞局長：為何一再故意不申請？

罷韓團體在高雄市掛看板宣傳6月6日罷韓投票，未事先向工務局建管處申設，市府今拆除看板，罷韓團體抗議，並於今再另掛一幅罷韓...

高雄防疫兵推今先模擬大樓有確診個案 韓國瑜認真細看

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府鳳山行政中心和四維行政中心先模擬演練，...

抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

近期受疫情影響，民間消費力減弱，也連帶影響民眾捐款意願，屏東縣枋山鄉「盧家芒果」農友仍持續捐贈芒果禮盒，為創世基金會屏東...

高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實

高雄市許多公園都有供幼童遊憩的設施，高雄市長韓國瑜關心這些設施的消毒防疫，今天到共融遊憩設施較多的衛武營 公園實地查看，...

高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府四維行政中心和鳳山行政中心先模擬演練，...

疫情衝擊 高市部分公車5月恐檢討減班

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄捷運今年平均日運量僅9萬人次，與去年平均日運量18萬人次相比，足足砍半。高雄市公車運量也減約3成...

內政部長徐國勇南下祭拜鄭成功 稱讚黃偉哲：防疫最棒

明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉行，內政部長徐國勇代表總統南下祭拜，對於衛生福利部長陳時中稱...

韓國瑜鼓勵到高雄走走 51到底要宅在家還是出來玩？

五一連假將至，高雄市衛生局製作海報請民眾「宅在家」，市長韓國瑜又發文鼓勵大家來高雄走走，讓網友覺得無所適從，大喊到底是要...

疫情夾攻！高雄市長韓國瑜巡查登革熱示範區防治作業

去年高雄市三民區鼎字等里出現登革熱群聚疫情，全年病例數37例為全市最高。為防範疫情，市府擇定三民區為登革熱示範區，市長韓...

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。