屏東縣健康產業園區招商說明會 30日登場

繼引進高雄榮民總醫院在屏東設分院後，屏東縣政府以屏東運動公園為基地，推動包含醫學中心及長照產業的「屏東縣健康產業園區」，明天將進行招商說明會。

屏東縣政府今天由衛生局長施丞貴與地政處長李吉弘召開記者會，宣告縣政府規劃多年的「屏東縣健康產業園區」將於明天在屏東市的鮪魚家族飯店舉行招商說明會。

施丞貴表示，屏東縣居民在重症及癌症等方面的疾病跨區到高雄市就醫比例高，不僅增加民眾求醫成本，無形提高患者危險性及死亡率，也間接代表縣民對境內醫療品質的不信賴，縣府積極推動設立健康產業園區。

施丞貴說，健康產業園區的設立將引進醫學中心級醫院與長期照護機構產業進駐，以降低跨區醫療問題與提升重大疾病、緊急醫療與早產兒醫療品質，並挹注更多養護空間，讓屏東縣高齡或失能民眾能有更高生活品質。

施丞貴表示，健康產業園區預計最多可提供800床醫療病床及820床長照病床，除提供縣民更佳的醫療長照服務品質外，同時可提供鄰近地區勞工及技術人員約2400個就業機會，有助於地方發展。

李吉弘表示，健康產業園區基地位於屏東縣竹田鄉，原址為屏東運動公園，面積約23公頃，鄰近國道3號麟洛交流道及台1線等主要幹線，交通區位優異，今年3月25日取得內政部開發許可，8.7公頃仍作為公園外，其餘14.3公頃為健康產業園區。

李吉弘表示，引進的是醫學中心等級醫院，縣府事先拜訪過不少醫學中心的意願，目前以義大醫院最積極，但招商公告後，是否會有其他醫學中心也有意願，不得而知，預計明天的說明會後，將進行公告45天，審查時間約1個月。縣府預計民國111年10月底完成公共工程，整個園區預訂113年6月開發完成。

屏東縣已引進高雄榮總在屏東市大武營區設立分院，去年11月動工，預計111年底完工；健康產業園區內的醫學中心將是繼高雄榮總屏東分院後，屏東縣第2個醫學中心。