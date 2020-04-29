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罷韓看板違規被拆又掛 高市新聞局長：為何一再故意不申請？
罷韓團體在高雄市掛看板宣傳6月6日罷韓投票，未事先向工務局建管處申設，市府今拆除看板，罷韓團體抗議，並於今再另掛一幅罷韓看板。高雄市新聞局長鄭照新要罷韓團體不要轉移焦點，應該回答為何已知第一面看板有沒事先申請的問題後，第二面看板仍然故意不申請，還質疑市府到底怕什麼，「我們當然怕，我們怕循規定來申請看板的一般市民會被當成傻子。」
對於罷韓團體質疑拆看板是市長韓國瑜的意見，鄭照新說，這麼小的庶務性事務根本不會勞動市長去過問，且無論看板內容是什麼，如果事先沒申請，又被一九九九檢舉的話，基層公務人員自然會依法行政、循正常流程辦理。
鄭照新要罷韓團體不要轉移焦點，反而應該回答為何已知第一面看板有沒事先申請的問題後，第二面看板仍然故意不申請。
鄭照新說，如果第一面是疏失疏漏，那第二面擺明就是故意的，且還會來質疑市府到底怕什麼，「我們當然怕，我們怕循規定來申請看板的一般市民會被當成傻子。」
民進黨議員質疑一些藍營議員跟市長合照的看板不知是否也有經過申請？鄭照新說，那不是市府的看板，也不是市長的看板，請不要混淆，一切都是循規定辦理。
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