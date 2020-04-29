罷韓看板違規被拆又掛 高市新聞局長：為何一再故意不申請？

罷韓團體在高雄市掛看板宣傳6月6日罷韓投票，未事先向工務局建管處申設，市府今拆除看板，罷韓團體抗議，並於今再另掛一幅罷韓看板。高雄市新聞局長鄭照新要罷韓團體不要轉移焦點，應該回答為何已知第一面看板有沒事先申請的問題後，第二面看板仍然故意不申請，還質疑市府到底怕什麼，「我們當然怕，我們怕循規定來申請看板的一般市民會被當成傻子。」

對於罷韓團體質疑拆看板是市長韓國瑜的意見，鄭照新說，這麼小的庶務性事務根本不會勞動市長去過問，且無論看板內容是什麼，如果事先沒申請，又被一九九九檢舉的話，基層公務人員自然會依法行政、循正常流程辦理。

鄭照新要罷韓團體不要轉移焦點，反而應該回答為何已知第一面看板有沒事先申請的問題後，第二面看板仍然故意不申請。

鄭照新說，如果第一面是疏失疏漏，那第二面擺明就是故意的，且還會來質疑市府到底怕什麼，「我們當然怕，我們怕循規定來申請看板的一般市民會被當成傻子。」