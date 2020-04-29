51連假防群聚 中央公園、衛武營、凹仔底加強人流管控
五一連假即將到來，高雄市府配合中央疫情指揮中心疫情說明，工務局針對有可能成為民眾人潮聚集的大型公園，包括中央公園、衛武營都會公園、凹仔底森林公園等，祭出三大措施：加強宣導、加強公廁消毒及強化人流管控與設施消毒，提醒民眾做好防疫措施，保持社交距離。
高雄市工務局長吳明昌表示，時值春暖花開的季節，公園內百花爭妍，更成為疫情期間的解悶首選。隨著五一連假的腳步接近，民眾戶外出遊的心情更是蠢蠢欲動。高雄市有許多公園非常適合親朋好友相聚，尤其是大型公園如中央公園、衛武營都會公園、凹仔底森林公園等位於都會區內的公園，極有可能成為群聚熱點。工務局備妥防疫三大措施並進行演練，為即將到來的連假人潮做好因應。
養工處進一步說明，五一連假期間會在公園園區內人潮聚集處，加派人員輪值排班，走動式播放錄音加強宣導，請民眾保持社交距離、戴口罩及勤洗手等。同時加強公廁消毒，針對門、門把、洗手台等民眾接觸頻繁位置加強消毒頻率，並提供洗手乳、肥皂供民眾使用。
另外在人潮容易聚集處的共融遊戲場、湖面棧橋、吊橋等，加強人流管控及宣導民眾保持社交距離。並特別針對沙坑、共融遊戲場等小朋友密集接觸的地方，每日至少消毒3次。
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