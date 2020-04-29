出防疫兵推預演 韓國瑜：有跟黃偉哲通過電話

高雄市長韓國瑜今出席防疫兵推預演，韓國瑜說，明會開檢討會議後會再報請中央，讓中央了解。很多人都在看這場演練，這場演練不光是自己可以了解要改正的地方，也能讓其他人共同來參考，他也打電話給台南市長黃偉哲，5月3日台南市也會派相關單位蒞臨觀摩，希望一切演習順利平安。

高市府表示，磐石艦官兵群聚感染造成社區傳染風險，雖因近日零確診消息讓國人較為放心，但在國外疫情仍相對嚴重，社區傳染風險依舊存在，為預防於先，並測試高雄市政府各機關應變能力，訂於5月3日於四維行政中心及鳳山行政中心兩地同步進行實兵演練。

今天進行事前預演，依照規畫四維行政中心以辦公大樓疑似群聚感染為假設情境，模擬辦公大樓有員工確診新冠肺炎後之應變處理機制，演練中將檢視衛生局疫調評估、針對疫調結果假設不同事件，安排救護車、防疫小黃、防疫巴士及後送醫院、進住防疫旅館等處置作為；另由環保局搭配國軍化學兵進行周邊環境消毒及警方管制周邊人車進出等演練流程檢視市府團隊反應能力。

韓國瑜表示，明天預演檢討會議會統一做檢討，之後再報請中央，讓中央了解這樣的演練是非常有意義的，從演練過程，各局處相關的配合，並總結經驗、去蕪存菁，了解到整個社區感染後的安全有效的步驟跟防範之道。

韓國瑜說，這次演練，很多人都在看，演練不光是自己可以了解自己要改正的地方，也能讓其他人共同來參考，他也打電話給台南市長黃偉哲，對方也欣然接受區域聯防的概念，所以5月3日台南市也會派相關警察、消防、衛生局單位蒞臨觀摩，希望一切演習順利平安，檢討改正之後，5月3日正式開始。

高雄市新聞局長鄭照新說，實兵演練今天做了預演之後，那明天會開檢討會議修正包括地點流程等，修正後，會用最快的速度把演練的流程等相關的經過，第一時間趕快呈送中央，請中央過目。