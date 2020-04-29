疫情影響捐款 創世志工媽媽跳洗手舞募愛心

新冠肺炎疫情讓社福機構的捐款受到影響，屏東農民捐給創世基金會屏東分院的芒果和蜂蜜，至今認購量只達去年一半，志工媽媽今天到市場跳洗手舞，呼籲民眾防疫捐愛心，獲得迴響。

創世屏東分院長林艾樺表示，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）整體消費力減退，連帶影響捐款意願，疫情期間，光所募的發票就減少4至5成。

已連續第6年捐芒果禮盒給創世屏東分院義賣的屏東芒果農盧旺昇今年捐芒果禮盒、芒果冰棒各200盒，蜂農陳晙嘉捐100瓶龍眼蜜，林艾樺表示，至今認購量只達去年的一半。

創世今天協同盧旺昇及陳晙嘉與志工媽媽們到屏東市建國市場宣傳，志工媽媽們跳洗手舞呼籲民眾防疫不忘做愛心，成功募集愛心，現場民眾購買的芒果禮盒、芒果冰棒及龍眼蜜合計募集約新台幣7000多元，也有民眾直接捐款，捐款金額共3000多元。

林艾樺表示，創世屏東分院目前安養52名植物人，每月固定支出約300萬元，服務需求大，面對疫情困境，期盼民眾及公司行號、企業團體一起幫助植物人。

創世屏東分院義賣的芒果禮盒1盒899元、芒果鮮凍冰棒1盒299元、龍眼蜜1瓶600元，林艾樺表示，目前約還有一半的量，希望民眾多認購。