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新造巡防艇抵澎湖 增強海上執法與救護

中央社 / 澎湖縣29日電

海巡署艦隊分署新造多功能35噸級巡防艇3583艇，今天近午駛抵澎湖，正式投入海上巡緝與防疫工作，可有效執行海上執法及救生救難工作。

新建3583巡防艇今天由澎湖籍艇長蔡長壽帶隊，經過3個月的接艇訓練、航訓實作，今天近午時分航抵馬公港，海巡隊由隊長洪挬論率10038、10061艇噴水迎接，正式進駐澎湖海巡隊，投入海上巡緝與防疫工作。

澎湖海巡隊副隊長陳富榮表示，澎湖海巡隊目前共配置有1艦9艇，其中最大為600噸級澎湖艦、 100噸艇3艘、35噸艇和CP艇各2艘， 2艘1000噸艦級巡防艦，目前還在建造中，逐步厚植海上巡防能量，有效維護海權任務。

陳富榮表示，新建造35噸級巡防艇，適合多島礁、淺灘的澎湖海域，船體以鋁合金材質建造，採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長海上執勤時間，同時還具備有消防滅火功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，利於執行海上救難及驅離越界陸船。

艦隊分署表示，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，展現政府強力執法的決心，此船型對於多島礁、淺灘澎湖海域，可充分展現效能，以保障漁民海上作業的權益與安全。

澎湖 海巡署

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