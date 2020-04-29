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高雄防疫兵推今先模擬大樓有確診個案 韓國瑜認真細看

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市政府今天為5月3日的防疫兵推先模擬演練，高雄市長韓國瑜（右）到鳳山行政中心關心演練情形。左：高雄市副市長陳雄文。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府今天為5月3日的防疫兵推先模擬演練，高雄市長韓國瑜（右）到鳳山行政中心關心演練情形。左：高雄市副市長陳雄文。記者楊濡嘉／攝影

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府鳳山行政中心和四維行政中心先模擬演練，市長韓國瑜先後到兩邊關心並了解實兵演 練的必要性。鳳山行政中心以集合住宅群聚感染為假設情境，演練過程流暢。因為是預演，今天只有衛生局疫調人員、疑似病例、要到防疫旅館居家檢疫的居民模擬穿上防護衣，鳳山場指揮官、副市長陳雄文表示，真正執行防疫任務時警察和相關人員也都會穿上防護衣。

在鳳山行政中心舉辦的「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」模擬演練，以集合住宅（大樓）群聚感染為假設情境，模擬衛生局疫調評估、安排救護車、防疫巴士、後送醫院、進住防疫旅館等處置，另有環保局人員、國軍化學兵進行周邊環境消毒及警方管制周邊人車進出，並有住戶居家隔離後，市府各項生活起居照顧作為，如社會局送餐服務、衛生局居家關懷、環保局垃圾清運和學生遠距教學。

模擬演練開始，韓國瑜到場關心，陳雄文在演練後表示，韓國瑜關心這樣的演練對實際防疫運作有沒有幫助，他告訴韓國瑜，實際走過一次防疫程序，有助各局處的協調運作。

今天的模擬演練中，衛生扇疫調人員有穿上正式的防護衣，扮演疑似出現新冠肺炎症狀者和要到防疫旅館居家檢疫14天的住戶也有穿上防護衣，其他人員沒有，韓國瑜表示因為今天是預演，陳雄文說因為正式防護衣比較貴，今天預演，一些人員暫時沒有穿，實際防疫作為時是會穿上的。

模擬預演時間不到半小時即結束，陳雄文表示明天市府會開會檢討，改進一些演練細節，他就建議每個角色扮演要有各個角色的標示，例如大樓保全人員、管委會主委、居民、病例等，讓大家更了解每個角色在防疫工作中應做那些事，疫 調人員與居民之間的對話也可以讓大眾知道，減低大眾對疫調的疑慮。

陳雄文肯定的說，面對新冠肺炎疫情，又有敦睦艦隊官兵確診，高雄市的超前部署實兵演練有其必要。

高雄市政府今天為5月3日的防疫兵推先模擬演練，在鳳山行政中心模擬大樓有住戶確診時的防疫措施。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府今天為5月3日的防疫兵推先模擬演練，在鳳山行政中心模擬大樓有住戶確診時的防疫措施。記者楊濡嘉／攝影

韓國瑜 新冠肺炎 衛生局

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