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東部首間大型野生動物救傷中心籌建 首階募款達標

中央社 / 台東縣29日電

東部地區首家大型野生動物救傷復健中心籌建，順利踏出第一步，由保育團體發起的募款，首期建物整建資金達標，要達到實際開始運作，總計要募得新台幣700萬元。

「社團法人台灣野灣野生動物保育協會」107年成立，去年開始發起募款興建花、東地區首家大型的野生動物救傷復健中心，基地位在池上鄉，登記勸募金額包括軟硬體建設、以及營運後的醫療器材、專業醫師、野放訓練等資金，預計700萬元。

官方臉書粉絲專頁公告，第一階段的建築物整建需要資金250萬元已於4月19日達標，截至今天已超過300萬元，只要成功在募款結束前突破360萬元門檻，所有自4月12日捐款的捐款人都可獲得由插畫家Cinyee Chiu繪製的石虎A3海報，募款活動延後至5月4日截止。

台灣野灣野生動物保育協會表示，民國104年台東一隻受重傷山羌因為當地缺乏醫療資源，只能忍受長途跋涉的車程到屏東進行醫療，卻又因為過度虛弱，錯過急救的黃金時間，最終只能以安樂死作結。因此才會計畫在台東興建一個專業的救傷復健中心。

協會表示，台灣的野生動物救傷資源不算充足，且分布極為不平均，由林務局委託的救傷中心共有6間，台灣本島只有5間，全部分布在台灣的西部，相較之下，台灣的東部自然資源豐富，野生動物活動頻繁，卻沒有合適的救傷中心。

協會指出，目前硬體設備資金已到位，接下來是醫療耗材與設備進駐，因此將會啟動第2階段的募款。

募款 復健 捐款

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