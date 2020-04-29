快訊

直播／「嘉玲」又來了！ 國內連4天新冠肺炎零確診

史上最艱困觀光寒冬 屏東觀光協會偕手KLOOK推轉型

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣觀光協會攜手全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK，推動屏東縣觀光產業數位轉型。記者潘欣中／翻攝
屏東縣觀光協會攜手全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK，推動屏東縣觀光產業數位轉型。記者潘欣中／翻攝

為迎接新冠肺炎疫情消退後的國內外人潮，屏東縣觀光協會攜手全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK，推動屏東縣觀光產業數位轉型，堪稱屏東觀光旅宿業者在防疫期間升級轉型的新里程碑。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳說，痛苦會過去，美麗會留下來，感謝觀光局在最艱困的時刻與業者站在一起，推出轉型培訓課程，讓業者朝數位轉型與地方創生前進，並接軌國際平台，為未來疫情消退後的國內外人潮整備，期盼屏東縣觀光旅宿業者，都能撐過史上最艱困的寒冬。

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，因為「體驗經濟」漸為主流，吸引國內外旅客造訪，愈來愈是在地化且獨一無二的體驗內容，因此安排KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民授課，該平台涵蓋全球400多個旅遊目的地，提供超過10萬種活動與旅遊服務，且免費將上架的內容，翻譯成14種語言，將是屏東縣觀光產業全球化的重要戰略夥伴。

策展人黃耀寬說，以去年1至6月來台的600萬人次旅客中，就有150萬人次透過KLOOK預訂在台行程體驗，故該課程吸引大批業者旁聽；牡丹鄉長潘壯志也在4個小時的課程中坐好坐滿，他盼望透過KLOOK的平台流量，將牡丹鄉的旭海溫泉體驗、獵人學校課程、排灣古謠舞蹈學習、食農教育內容與古道秘境等優質元素，推廣出去，讓鄉親可以透過說故事與提供文化服務，就可以在故鄉安居樂業，不用離鄉背井。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民，以「體驗、結盟、逆境突圍與實務案例」切入國內外消費習慣改變，他說，韓國旅客愛買伴手禮，而東南亞旅客易受流行文化影響，且偏好網美打卡景點，透過KLOOK官網及APP全球每月3,000萬人次瀏覽與至今共超過500萬則的評論，進一步提供台灣伴手禮業者商業洞察，讓該業者從每個月100盒的銷售業績，衝刺到每個月超過數千盒的銷售量，願致力協助屏東縣觀光產業升級轉型，迎接國內外未來的人潮。

他說，期盼在屏東縣內推動加購優惠與包套行程，發揮「母雞帶小雞」策略，讓國內外消費者購買旅行必備的交通與門票票券時，加購在地特色體驗，讓消費者的旅行更簡單，也更豐富，讓在地業者，也可以承接到具備數位能力的旅客。

屏東縣 疫情

延伸閱讀

抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

高雄5月3日兵推 台南參加屏東婉拒

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

恆春「南門醫院」被「1968」列為景點？民眾看傻眼

相關新聞

新冠肺炎改變金門跑攤人生 從揪聚餐改成約運動

6點一到，華燈初上，以前的這時候是金門各家餐廳最熱鬧的時刻，幾乎每家餐廳都擠滿辦桌聚餐的民眾，有些知名餐廳，沒先預訂，臨...

疫情衝擊 高市部分公車5月恐檢討減班

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄捷運今年平均日運量僅9萬人次，與去年平均日運量18萬人次相比，足足砍半。高雄市公車運量也減約3成...

疫情夾攻！高雄市長韓國瑜巡查登革熱示範區防治作業

去年高雄市三民區鼎字等里出現登革熱群聚疫情，全年病例數37例為全市最高。為防範疫情，市府擇定三民區為登革熱示範區，市長韓...

抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

近期受疫情影響，民間消費力減弱，也連帶影響民眾捐款意願，屏東縣枋山鄉「盧家芒果」農友仍持續捐贈芒果禮盒，為創世基金會屏東...

高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實

高雄市許多公園都有供幼童遊憩的設施，高雄市長韓國瑜關心這些設施的消毒防疫，今天到共融遊憩設施較多的衛武營 公園實地查看，...

高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府四維行政中心和鳳山行政中心先模擬演練，...

內政部長徐國勇南下祭拜鄭成功 稱讚黃偉哲：防疫最棒

明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉行，內政部長徐國勇代表總統南下祭拜，對於衛生福利部長陳時中稱...

韓國瑜鼓勵到高雄走走 51到底要宅在家還是出來玩？

五一連假將至，高雄市衛生局製作海報請民眾「宅在家」，市長韓國瑜又發文鼓勵大家來高雄走走，讓網友覺得無所適從，大喊到底是要...

掛保證的現撈北方黑鮪魚 東港魚市場專賣區開張

屏東東港漁港是台灣最大的黑鮪魚產區，「第一鮪」日前拍出後，船家釣獲的黑鮪陸續進港，配合今年屏東黑鮪魚文化觀光季活動的「黑...

生態保育讓公路更有溫度 墾丁護蟹微電影再獲國際獎

每年農曆6至10月的墾丁陸蟹繁殖高峰，公路總局和墾管處近年聯手展開「護蟹過馬路」，在台26線墾丁段協助陸蟹媽媽平安過馬路...

防疫期跑攤行程大減 民代享受「難得不趕場」時光

突來的疫情風暴，改變許多人生活腳步，整天嗡嗡嗡趕場的民代稍獲喘息空間，運動或陪家人時間增多；人際關係較疏離的邊緣人，原本...

金酒總經理 楊駕人後天上任

懸缺1年多的金酒公司總經理一職，昨確定由退輔會主任秘書楊駕人出任，預計5月1日上任，楊駕人說，針對新冠肺炎的衝擊，他會儘速提出一套因應措施與配套，盼在極度艱困的環境下，能創造公司的營運績效，把疫情影響減到最低。

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。