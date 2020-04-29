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新冠肺炎改變金門跑攤人生 從揪聚餐改成約運動

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
受新冠肺炎影響，民眾現在減少在外面聚餐的次數，甚至餐敘也採精兵制，沒開喝前都會維持安全的社交距離。圖／讀者提供
受新冠肺炎影響，民眾現在減少在外面聚餐的次數，甚至餐敘也採精兵制，沒開喝前都會維持安全的社交距離。圖／讀者提供

6點一到，華燈初上，以前的這時候是金門各家餐廳最熱鬧的時刻，幾乎每家餐廳都擠滿辦桌聚餐的民眾，有些知名餐廳，沒先預訂，臨時根本擠不進去，但受到新冠肺炎影響，現在幾乎每家生意都掉一半，大家都減少在外聚餐應酬，改為自己採買食材下廚，三五好友相約「散喝」一下。

金門生產高粱酒，連帶的餐會也較其他縣市來得多，再加上來金門觀光的陸客與台客，幾乎每家餐廳的生意都很好，但是新冠肺炎疫情爆發以來，小三通宣布暫停，陸客不能來，台客也減少出遊，不敢來，讓各家餐廳也成為受災戶。

「以前每天酒攤餐敘最少3攤，現在減少成3天一攤」朋友很多、酒攤更多的彬哥說，受新冠肺炎影響，金門各單位的公務聚餐明顯減少，僅剩朋友間的聚餐邀約，且以前都喜歡搞大場面，動輒邀將近20人一起喝酒聊天，甚至生日辦桌是10多桌起跳，現在則採「精兵」制，生日辦桌頂多2桌，且一桌不超過10個人，都選在獨立包廂，降低群聚接觸的情形。

彬哥還說，現在有不少人減少外出用餐，改到賣場採買食材，在家自己下廚煮個3、5道菜，就可以小酌一下，大家都說，自己煮雖然比較麻煩，但少油、少鹽好像健康多了！

儘管疫情依然持續發燒，但金門似乎比較不緊張，彬哥就說，看到很多資料都說病毒怕酒精，加上金門到目前都還維持零疫情，所以大家都覺得高粱酒可以殺菌，每天喝一點，反而比較心安；但是怕喝醉後，抵抗力會下降，彬哥也提到，最近喝酒大家都會節制，小酌喝一點，不敢喝過量。

據了解，除了聚餐「化明為暗」外，最近也有不少人慢慢將社交聯誼，從聚餐改為「揪團運動」，三五好友假日都會相約爬太武山或是到中山林快走，不但臉書揪團爬山的資訊增多，就連太武山海印寺的師父都說，感覺爬山的人變多。

海印寺住持性海法師就說，以前金門的民眾都偏好一大早或傍晚來爬山，現在則是不管什麼時刻都有人爬山，停車場經常客滿；每天絡繹不絕的民眾爬山，民眾在爬山的時候，經常會遇上好久不見的親友，彼此寒暄一下，敘敘舊，他覺得運動爬山可增加免疫力，又可以聯誼，一舉二得。

但社交活動的大轉變，讓金門的餐廳業者叫苦連天，像知名的金許園餐廳、喬安牧場、安哲甕仔雞等，以前平日餐廳幾乎是八成滿，現在一天僅有1-2桌，老闆都哀怨的說，現在都是在吃老本苦撐，在這樣下去，可能會撐不下去，希望疫情能趕快過去。

海印寺住持性海法師就說，以前金門的民眾都偏好一大早或傍晚來爬山，現在則是不管什麼時刻都有人爬山，停車場經常客滿。記者蔡家蓁／攝影
海印寺住持性海法師就說，以前金門的民眾都偏好一大早或傍晚來爬山，現在則是不管什麼時刻都有人爬山，停車場經常客滿。記者蔡家蓁／攝影
受疫情影響，現在大家都減少在外聚餐應酬，改為自己採買食材下廚，三五好友相約「散喝」一下。圖／讀者提供
受疫情影響，現在大家都減少在外聚餐應酬，改為自己採買食材下廚，三五好友相約「散喝」一下。圖／讀者提供

金門 新冠肺炎 疫情

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