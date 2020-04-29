抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

近期受疫情影響，民間消費力減弱，也連帶影響民眾捐款意願，屏東縣枋山鄉「盧家芒果」農友仍持續捐贈芒果禮盒，為創世基金會屏東分院籌措服務經費，善行已連續6年。今天上午在屏東建國市場義賣，志工們以農婦造型大跳洗手舞，呼籲大家防疫不忘做愛心。

今天義賣200盒芒果禮盒、200盒芒果鮮凍冰棒與100瓶龍眼蜜，款項全數捐給創世基金會幫助植物人，獲得民眾熱情回響。

農友盧旺昇說，愛文芒果是以牛奶有機肥栽培，種植過程不使用催熟劑，讓芒果自然熟成，能保留芒果香氣，甜度也高。用芒果肉製成的芒果鮮凍冰棒，風味十足又消暑。

今年是盧旺昇支持創世的第6年，引起同鄉青農共鳴，蜂農陳晙嘉在去年加入公益行列，今年又贊助100瓶龍眼蜜。