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高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實
高雄市許多公園都有供幼童遊憩的設施，高雄市長韓國瑜關心這些設施的消毒防疫，今天到共融遊憩設施較多的衛武營 公園實地查看，工務局養工處長林志東說全市公園的遊憩設施，都要求維管人員每天消毒3次，設有沙坑也要用消毒水噴灑消毒。
衛武營公園在衛武營國家藝文中心周圍，面積51公頃，大部分是綠地，公園較靠近南面住宅社區處有共融旋遊憩區，鞦韆、滑梯組合、沙坑等都有。
林志東表示，為了防疫，供小朋友玩的設施每天要仔細消毒3次，清潔維護人員會用消毒水、酒精擦拭，而且不是較大型公園才會消毒，是全市有遊憩設施的公園都如此。
今天和韓國瑜一起到衛武營公園了解防疫情形的市議員李雅靜擔心接下來的登革熱防疫，韓國瑜表示這也是市府擔心的，已展開各項防治工作。
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