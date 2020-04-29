快訊

直播／「嘉玲」又來了！ 國內連4天新冠肺炎零確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市公園維護人員每天用酒精或消毒水消毒公園內的遊憩設施3次。記者楊濡嘉／攝影
高雄市公園維護人員每天用酒精或消毒水消毒公園內的遊憩設施3次。記者楊濡嘉／攝影

高雄市許多公園都有供幼童遊憩的設施，高雄市長韓國瑜關心這些設施的消毒防疫，今天到共融遊憩設施較多的衛武營 公園實地查看，工務局養工處長林志東說全市公園的遊憩設施，都要求維管人員每天消毒3次，設有沙坑也要用消毒水噴灑消毒。

衛武營公園在衛武營國家藝文中心周圍，面積51公頃，大部分是綠地，公園較靠近南面住宅社區處有共融旋遊憩區，鞦韆、滑梯組合、沙坑等都有。

林志東表示，為了防疫，供小朋友玩的設施每天要仔細消毒3次，清潔維護人員會用消毒水、酒精擦拭，而且不是較大型公園才會消毒，是全市有遊憩設施的公園都如此。　

今天和韓國瑜一起到衛武營公園了解防疫情形的市議員李雅靜擔心接下來的登革熱防疫，韓國瑜表示這也是市府擔心的，已展開各項防治工作。

韓國瑜 衛武營 高雄市

延伸閱讀

多重疫情夾擊 韓國瑜：登革熱防治重中之重

高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

韓國瑜鼓勵到高雄走走 51到底要宅在家還是出來玩？

疫情夾攻！高雄市長韓國瑜巡查登革熱示範區防治作業

相關新聞

新冠肺炎改變金門跑攤人生 從揪聚餐改成約運動

6點一到，華燈初上，以前的這時候是金門各家餐廳最熱鬧的時刻，幾乎每家餐廳都擠滿辦桌聚餐的民眾，有些知名餐廳，沒先預訂，臨...

疫情衝擊 高市部分公車5月恐檢討減班

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄捷運今年平均日運量僅9萬人次，與去年平均日運量18萬人次相比，足足砍半。高雄市公車運量也減約3成...

疫情夾攻！高雄市長韓國瑜巡查登革熱示範區防治作業

去年高雄市三民區鼎字等里出現登革熱群聚疫情，全年病例數37例為全市最高。為防範疫情，市府擇定三民區為登革熱示範區，市長韓...

抗疫行善！枋山青農捐價值24萬芒果 助屏東植物人

近期受疫情影響，民間消費力減弱，也連帶影響民眾捐款意願，屏東縣枋山鄉「盧家芒果」農友仍持續捐贈芒果禮盒，為創世基金會屏東...

高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實

高雄市許多公園都有供幼童遊憩的設施，高雄市長韓國瑜關心這些設施的消毒防疫，今天到共融遊憩設施較多的衛武營 公園實地查看，...

高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府四維行政中心和鳳山行政中心先模擬演練，...

內政部長徐國勇南下祭拜鄭成功 稱讚黃偉哲：防疫最棒

明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉行，內政部長徐國勇代表總統南下祭拜，對於衛生福利部長陳時中稱...

韓國瑜鼓勵到高雄走走 51到底要宅在家還是出來玩？

五一連假將至，高雄市衛生局製作海報請民眾「宅在家」，市長韓國瑜又發文鼓勵大家來高雄走走，讓網友覺得無所適從，大喊到底是要...

掛保證的現撈北方黑鮪魚 東港魚市場專賣區開張

屏東東港漁港是台灣最大的黑鮪魚產區，「第一鮪」日前拍出後，船家釣獲的黑鮪陸續進港，配合今年屏東黑鮪魚文化觀光季活動的「黑...

生態保育讓公路更有溫度 墾丁護蟹微電影再獲國際獎

每年農曆6至10月的墾丁陸蟹繁殖高峰，公路總局和墾管處近年聯手展開「護蟹過馬路」，在台26線墾丁段協助陸蟹媽媽平安過馬路...

防疫期跑攤行程大減 民代享受「難得不趕場」時光

突來的疫情風暴，改變許多人生活腳步，整天嗡嗡嗡趕場的民代稍獲喘息空間，運動或陪家人時間增多；人際關係較疏離的邊緣人，原本...

金酒總經理 楊駕人後天上任

懸缺1年多的金酒公司總經理一職，昨確定由退輔會主任秘書楊駕人出任，預計5月1日上任，楊駕人說，針對新冠肺炎的衝擊，他會儘速提出一套因應措施與配套，盼在極度艱困的環境下，能創造公司的營運績效，把疫情影響減到最低。

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。