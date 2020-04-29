口罩不亂丟 潘孟安聲音隨垃圾車宣導

屏東前陣子出現醫院附近滿地都是被丟棄的口罩，為避免新冠肺炎防疫破口，縣政府推出6國語言的宣導標語，最近推出注音版，縣長潘孟安也錄製國台語防疫宣導，隨垃圾車播放。

潘孟安在防疫宣導提到，「大家平安，我是屏東縣長潘孟安，提醒大家預防新冠肺炎使用肥皂勤洗手，更記得戴口罩保持社交距離，不要邊走邊吃，用過的口罩請丟入垃圾桶，保護他人也保護自己」。

今天開始，屏東縣垃圾車不再只是「少女的祈禱」音樂不間斷，中間還會穿插著潘孟安國台語的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫宣導，環保局表示，希望防疫宣導能到每個巷弄，做到滴水不漏。

屏東縣環保局為了宣導口罩不亂丟，4月初推出中文、英語、菲律賓、印尼、越南及泰國6國語言的宣導標語，在各鄉鎮市人口聚集公共場所、醫療院所及觀光景點宣導。最近，環保局再度推出國語注音版，方便學齡兒童閱讀理解，並安排防疫宣導前進校園。

環保局綜合企劃科長林瑞娟表示，會推出注音版是因為有一次在宣導時，一名小朋友歪著頭看不懂標語，也有民眾反映校園有被丟棄的口罩，注音版宣導標語在民和國小宣導後，收到不錯成效。