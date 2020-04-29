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多重疫情夾擊 韓國瑜：登革熱防治重中之重

中央社 / 高雄29日電

除了新冠肺炎防疫，登革熱疫情也蠢蠢欲動，昨天高雄市還新增1例漢他病毒個案。市長韓國瑜今天表示，登革熱防治是重點中的重點，只要今年不爆發，政府和人民就能放下心中大石。

時序轉換，登革熱防疫不能掉以輕心，韓國瑜今天巡視去年登革熱疫情嚴重的三民區，他在鼎昌街22巷內逐一巡查水溝消毒，還查看沖吸溝泥車作業，要求登革熱防疫落實。

去年高雄市登革熱首例發病例在2月1日，全年累計本土型登革熱確診58例，11月30日疫情解除。其中，三民區37例，占高雄市病例數6成，為高市登革熱四大熱區之一。

韓國瑜指出，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫之外，還有登革熱以及昨天1例漢他病毒確診，接著還要面對汛期的防災等。他也說，「今年消滅登革熱是重點中的重點，登革熱疫情一定要壓制住」，市府鎖定去年疫情嚴重的三民區當示範區，集中資源防疫，「只要登革熱今年不爆發，市民及政府部門心裡的大石就能放下」。

面對媒體追問罷韓公民團體吊掛的看板被火速拆除、各種疫情夾擊、新冠肺炎防疫實兵演練等問題，韓國瑜一概以「謝謝」回應，隨即閃人。

登革熱 韓國瑜 疫情

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