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高雄下午防疫兵推先模擬 鄭照新：南市派3局處代表到場

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新表示，下午防疫兵推模擬，台南市長黃偉哲指派3局處派員到高雄觀摩。記者楊濡嘉／攝影
高雄市新聞局長鄭照新表示，下午防疫兵推模擬，台南市長黃偉哲指派3局處派員到高雄觀摩。記者楊濡嘉／攝影

高雄市政府5月3日將辦理「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」，今天下午先分別在市府四維行政中心和鳳山行政中心先模擬演練，市長韓國瑜上午被問到會不會參加下午的模擬演練時只說「好，謝謝！」高雄市新聞局長鄭照新表示，韓國瑜以參加5月3日的演練為主，今天下午台南市長黃偉哲請南市府警察、消防、衛生局派員參加。

鄭照新說，昨天下午韓國瑜和黃偉哲有通過電話，黃偉哲告知會派相關局處參加，電話最後，彼此都說一起加油。

鄭照新表示，這是良性互動交流、區域合作的開始。

對於高雄市的另一個近鄰屏東縣，鄭照新說幕僚之間有一些溝通，高雄市，屏東縣有其防疫的進度，高雄市都尊重。

高雄市政府表示，依照規劃，今天的演練，四維行政中心將以辦公大樓疑似群聚感染為假設情境，模擬辦公大樓有員工確診新冠肺炎後之應變處理機制，演練中將檢視衛生局疫調評估、針對疫調結果假設不同事件，安排救護車、防疫小黃、防疫巴士及後送醫院、進住防疫旅館等處置作為；另由環保局搭配國軍化學兵進行周邊環境消毒及警方管制周邊人車進出等演練流程檢視市府團隊反應能力。

鳳山行政中心則以集合住宅群聚感染為假設情境，除前述應變機制外，另加入住戶居家隔離後，市府各項生活起居照顧作為，如社會局送餐服務、衛生局居家關懷、環保局垃圾清運等程序。值得關注的是演習也兼顧到學生受教權利，因此演練中模擬學生遭居家隔離情境，教育局啟動遠距教學課導機制，確保本市學生受教權不受疫情干擾。

市府表示，5月3日當天將由韓國瑜率領3位副市長及參演機關首長分別坐鎮演練現場督導，各局處也在不影響防疫量能的前提下，出動防疫團隊全力配合演練。

高雄市長韓國瑜（前中）上午巡視公園防疫情形，對下午防疫兵推模擬未表示意見。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜（前中）上午巡視公園防疫情形，對下午防疫兵推模擬未表示意見。記者楊濡嘉／攝影

韓國瑜 高雄市 衛生局

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