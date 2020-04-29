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罷韓看板剛拆新的另地上架 高市府：依法處理

中央社 / 高雄29日電

矗立高雄市區的首面罷韓看板遭檢舉違章，高市府今天派員會同警方順利拆除，第二面罷韓看板隨後在另地上架，罷韓團體批市府選擇性拆看板，市府則表示，一切依法處理。

罷韓團體25日在高市中正二路、和平一路施掛首面罷韓帆布看板遭檢舉違章，市府昨天要求限期改善，市府工務局建管處上午在警方戒護下出動吊車前往拆除，過程順利。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋到場痛批市府選擇性執法，強調有許多罷韓市民將會挺身而出，利用貼紙或舉牌作為「人體行動看板」，這是市府所拆不了的。

張博洋又說，看板都按照高雄市長韓國瑜競選期間上架看板程序架設，第二面罷韓看板也依程序向市府申請中，希望韓國瑜可以拿出自己選市長及選總統期間的看板清冊告訴市民，為何一樣設置看板，「市長可以，市民不行」。

高市新聞局長鄭照新上午出席市政行程對此接受媒體聯訪說，拆看板是基層的事務性業務不需市長過問，這面看板和汽車廣告看板、整形廣告看板沒有差別，重點是有沒有事先合法申請，只要一切合法，事情就解決了，不需要把它複雜化。

張博洋隨後與罷韓團體在中華四路、五福三路口掛起第二面罷韓帆布看板，內容是打臉韓國瑜高雄發大財政見，刊登4項關鍵經濟發展數據，強調「草包市長不下台，投資招商不進來」。

張博洋強調，「你拆掉我們一塊看板，市民齊心協力一同再掛一塊」，這是公民意識的展現，呼籲市府不要選擇性執法，更不要漠視人民的聲音，殘害民主。「這面看板我們申請施掛照規矩來，請市府不要惡意拖延，惡意刁難」。

市府工務局建管處長江俊昌接受中央社記者電話採訪指出，中正二路、和平一路的看板已拆除；廣告物看板的懸掛要依高雄市廣告物管理自治條例申請，中華四路、五福三路口掛的看板經查沒有申請，將在查明建築物所有權人後，儘快通知所有權人拆除，否則也會強制執法。

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