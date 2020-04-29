揮別逢大雨必淹噩夢 高雄五甲尾滯洪池5月動工

懸缺1年多的金酒公司總經理一職，昨確定由退輔會主任秘書楊駕人出任，預計5月1日上任，楊駕人說，針對新冠肺炎的衝擊，他會儘速提出一套因應措施與配套，盼在極度艱困的環境下，能創造公司的營運績效，把疫情影響減到最低。

2020-04-28 23:52