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揮別逢大雨必淹噩夢 高雄五甲尾滯洪池5月動工

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
五甲尾滯洪池即將動工，立委邱志偉（中）等人日前到場會勘。圖／邱志偉團隊提供
五甲尾滯洪池即將動工，立委邱志偉（中）等人日前到場會勘。圖／邱志偉團隊提供

高雄岡山區五甲尾地區逢大雨必淹，是當地軍民噩夢，五甲尾滯洪池預計5月中旬動工，預計明年底可完工發揮滯洪功能。

五甲尾滯洪池占地約12.5公頃，興建總經費7.76億元，其中用地徵收費用6.76億元，興建經費約1億元。立委邱志偉說，依照往例中央無法補助用地徵收費用，但五甲尾滯洪池涉及私人土地多、經費龐大，中央不補助依地方財政根本就無法推動，遂爭取水利署全額補助工程費，土地徵收費用補助4.26億元，總補助比率達68％。

邱志偉表示，為爭取在五甲尾興建滯洪池，他在立法院多次提出質詢，前年823豪雨大家仍記憶猶新，土庫排水支流溪水暴漲，造成五甲尾、潭底地區洪水橫流，災後他與經濟委員會到五甲尾現勘，為五甲尾滯洪池的興建案凝聚共識，如今看到滯洪池要動工，相當欣慰。

五甲尾滯洪池工程位於岡山區嘉興里土庫排水與五甲尾排水匯流處，完工後可有效減緩岡山區潭底里、台上里、為隨里、嘉峰里及嘉興里等地區淹水情況。

邱志偉說，滯洪池也有濕地公園作用，在五甲尾滯洪池周邊設置環湖道路1.3公里，加上鄰近的大、小崗山，湖光山色，景色優美，倘佯在環湖道路上心曠神怡，是當地民眾最佳的休憩運動場域，周邊人行步道兼具自行車道，緩坡植栽草皮，營造優美的親水環境，一舉多得。

五甲尾滯洪池即將動工，立委邱志偉（左一）等人日前到場會勘。圖／邱志偉團隊提供
五甲尾滯洪池即將動工，立委邱志偉（左一）等人日前到場會勘。圖／邱志偉團隊提供

滯洪池 岡山 濕地公園

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