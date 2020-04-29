疫情衝擊 高市部分公車5月恐檢討減班

受新冠肺炎疫情衝擊，高雄捷運今年平均日運量僅9萬人次，與去年平均日運量18萬人次相比，足足砍半。高雄市公車運量也減約3成，往返觀光景點的路線更是慘澹，5月可能面臨檢討減班。

新冠肺炎疫情轉變民眾交通方式，大眾運輸幾乎全面受到衝擊。高捷公司表示，疫情爆發後，高捷今年平均日運量減半，以往是假日乘客比平日多，現在觀光客減少，反而平日乘客還比假日多，平日運量約9萬人次，假日約8到10萬人次。

高雄輕軌運量也減少約3成，高捷公司研判，可能輕軌是地面上的戶外車站，比起在地下捷運車站，民眾比較不會害怕，搭乘意願較高一些。

高雄市交通局預估，高雄市公車運量約減3成左右，尤其是接駁觀光景點的公車路線，如接駁西子灣的九九路區間車等，更是幾乎沒有運量，5月可能會檢討減班。

以往常搭捷運上班的陳小姐說，現在不太敢搭捷運，且搭捷運要量體溫，有點麻煩，也擔心萬一體溫過高被通報，徒增困擾，她都改騎電動機車上班，安全方便。