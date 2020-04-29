花樣口罩為防疫添色 網封草間彌生款搶手

高市淨新科技公司口罩生產線2月1日起被政府徵收配合防疫，為紓緩疫情緊繃氛圍，業者製作花樣口罩夾雜一般口罩隨機配送，其中一款被封為「草間彌生」限定款吸引不少網友跪求。

最近有網友領完口罩一拆封竟發現口罩防水層是紫底加規格黑點圖樣，酷似日本藝術家草間彌生作品，驚喜之餘將圖片PO網分享，即被網友封為「草間彌生」限定版口罩，還有網友跪求要拿10個一般醫療口罩來換。

這款口罩設計是出自淨新科技公司總經理許哲銘之手，他表示，為紓緩緊繃疫情，2月起以公司庫存原料製作各式花樣口罩，由於製作費工加上物料有限，花樣口罩產量僅占隨機配送出貨口罩的一成，花樣口罩隨機配送至各藥局、超商等口罩銷售通路，由於價格與一般醫療口罩一樣，帶給消費者不少驚喜並直呼「買到賺到」。

許哲銘說，「草間彌生」款是公司生產花樣口罩的其中一款，公司備有30多種顏色的各式彩色口罩，除單一底色的，還有加上各式花樣，包括印有羅馬字型增加藝術質感的口罩等樣式，後續還會推出新款，帶給消費者驚喜，這些口罩所有設計樣式及配色都由他設計，不假他人。

他又說，這些花樣口罩涵蓋成人口罩、孩童口罩或立體口罩，口罩防水層雖多樣，但功能「罩得住」，都經有關單位檢驗合格掛保證。

淨新科技公司被政府徵收生產口罩迄今，口罩生產線不斷電全量生產，許哲銘回想5年前剛接下這家口罩工廠之初，直呼「從沒想到會有今天，這麼忙」；他並感謝員工及國軍弟兄忍受產線的噪音前來支援生產口罩。

許哲銘在大學學的是企管，畢業後待過餐飲業及房屋銷售業，5年前因父親買下口罩生產機械，他與學機械的胞弟許勝堯從此改行經營淨新科技公司，兄弟倆分別擔任公司總經理及副總經理；他們剛開始僅賣布口罩，以小三輪推車起家，到夜市、菜市場叫賣，但因生意不佳，公司後來改做醫療口罩。

許哲銘表示，他們兄弟倆原本對口罩都外行，多年來從生產到銷售自行摸索闖出一片天；之前生產花色布口罩經營不善，但學到的技術及經驗今天卻能派上用場，製作花樣醫療口罩為防疫工作添加色彩，紓緩緊繃氛圍，並帶給使用者驚喜，這些都是他始料未及的。