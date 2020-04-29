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內政部長徐國勇南下祭拜鄭成功 稱讚黃偉哲：防疫最棒

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉辦。記者修瑞瑩／攝影
明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉辦。記者修瑞瑩／攝影

明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉行，內政部長徐國勇代表總統南下祭拜，對於衛生福利部長陳時中稱6月底前疫情可望控制，他表示，全民配合疫情是樂觀的，但是因為全球的疫情仍然很嚴峻，大家人要審慎面對。

徐國勇則表示，鄭成功來台當時，台灣也有不少瘟疫，鄭對於防疫工作也做得非常好，希望能夠在鄭成功的庇祐下，台灣能夠安度疫情。

鄭成功中樞祭典過去多年來都是由內政部長南下主祭，在106、107年，部長卻未南下改由當時的台南市長賴清德主祭，據稱是原住民向中央反應，認為鄭成功來台屠殺原住民，不應該由中樞祭拜，但是內政部長未能主祭，引發鄭氏宗親的不滿，揚言拒絕出席祭典「自己拜自己的」，徐國勇上任後積極協調，去年恢復部長南下，平息爭議。

上午包括徐國勇、台南市長黃偉哲、金門縣副縣長黃怡凱及世界鄭氏宗親總會總會長鄭傳興等人都參與祭典，由於黃偉哲之前為了交通部推出1968 App，將台南市27處景點都列入警示，連日炮轟中央，現場媒體仍然聚焦黃偉哲。

徐國勇則不斷誇讚台南市是全國直轄市當中防疫工作做得最好的，碓診人數最少，而且黃偉哲是哈佛、耶魯公衛雙碩士，是最專業的防疫首長。

今年為了配合疫情中樞祭典的規模縮小，往年都會從日本及大陸來台的鄭氏宗親，今年都沒有來，而且祭拜也採分流方式，上午現場不到百人。

黃偉哲在致詞時感謝徐國勇協調，讓內政部長仍然能夠代表總統南下祭拜，徐國勇則表示，儀式雖然規模縮小，仍然是簡單隆重，為中樞正式的祭典。

明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉辦。記者修瑞瑩／攝影
明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉辦。記者修瑞瑩／攝影
明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉辦。記者修瑞瑩／攝影
明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，上午在台南延平郡王祠舉辦。記者修瑞瑩／攝影

徐國勇 疫情 黃偉哲

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