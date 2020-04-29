疫情夾攻！高雄市長韓國瑜巡查登革熱示範區防治作業

去年高雄市三民區鼎字等里出現登革熱群聚疫情，全年病例數37例為全市最高。為防範疫情，市府擇定三民區為登革熱示範區，市長韓國瑜今天到鼎西里巡視防治情形，仔細檢查陽性水溝，了解清潔隊進行清壁蟲卵沖刷、消毒過程，只要登革熱疫情不爆發，市府心頭大石才能落地。

韓國瑜表示，政府辛苦，人民才能快樂。過年以來，大家被新冠肺炎疫情壓的喘不過氣來，如果今年登革熱再爆發，還有昨天新增一例漢他病毒，再加上颱風天落大雨淹水，那高雄市的形象會變得如何？目前高雄市新冠肺炎本土個案是零，登革熱本土病例也是零，大家要來守住高雄的安全，感謝志工朋友投入。

三民區長藍美珍和鼎西里長姚素真，說明三民區登革熱防治作業。依歷年來登革熱確診病例數、病媒蚊及環境長期監測指數、風險因子等，三民區從86里擇定31里為極高風險里，每周排定日程社區動員，進行列管空地、空屋巡查，與陽性溝投放粗鹽、漂白水加強防治。里內如有公園、學校、市場、工地、風景區、滯洪池等焦點場域，也要投入防治工作。