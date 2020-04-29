疫情期間「領隊」行業被消失？他們的求生方式招數多

旅遊業導遊、領隊因不能出團紛紛失業，除了積極參加培訓課程領取補助外，也有不少人轉職求生存，而他們轉職的選擇除了擔任外送員、打臨工、做泡菜、賣咖啡、賣水餃、賣檳榔，有人加入微商或直銷等行列，也有人短短一周就學會新技能，還出了一組旅行業者常用的口語貼圖，讓人發現人們為了求生存，花樣百出。

領隊Ru說，去年9月入行擔任領隊帶團，才剛體驗到工作樂趣，就因疫情失業，這場災難讓她發現自己沒有其他能夠當SOHO賺錢養活自己的專長，相當徬徨，後來看到網路上的文章，決定開始在網路上自學Adobe illustrator，看了一周youtube教學後，發願做出一個「成果」。

Ru選擇「領隊導遊的日常」作為主題，將帶團過程中感受人與人之間相處及偶爾會出現的溫暖，留下紀念，「雖然它沒有讓我賺大錢，但卻讓我將自己這工作生活的一部分畫裡」，也成為她抒發心情、往自己目標奮鬥的方式，因為她深信「一切都會好起來的」。

領隊小牆入行前是珠寶設計師，有穩定團量後於台北租屋，結果這次疫情讓她至少2個月沒收入，忍痛退租1個月1萬1的房間，回高雄老家投靠家人，除了重拾設計老本行，也很積極報名參加跟設計有關的競賽，希望可以奪得獎金增加一點收入，她還充當保母接送姪子上下課。