掛保證的現撈北方黑鮪魚 東港魚市場專賣區開張

屏東東港漁港是台灣最大的黑鮪魚產區，「第一鮪」日前拍出後，船家釣獲的黑鮪陸續進港，配合今年屏東黑鮪魚文化觀光季活動的「黑鮪魚專賣區」，已在東港魚市場開賣，從25日營業至7月20日，有15家攤商位，強打「現撈」超新鮮，每隻都附產地證明的官方身分證掛保證，東港區漁會邀全國饕客來嘗鮮或電話訂購。

東港區漁會總幹林漢丑說，為照顧漁民生計，東港區漁會規範專賣區攤商只販售台灣沿近海捕獲的現撈「北方黑鮪」（太平洋黑鮪），嚴禁販售「圈養養殖黑鮪魚」、「南方黑鮪」（油串），與灌一氧化碳的生魚片等，營業時間自上午8時至晚上7時，販售黑鮪魚生魚片外，現場可代煮各式黑鮪魚料理、櫻花蝦炒飯及魚骨湯等道地東港海鮮美食。

他說，為確保專賣店的環境無虞，將派員隨時稽查，並聘有檢驗員抽查專賣區水產品品質，檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群、添加物，1周驗3次，每月驗10次以上，在黑鮪魚季期間會擴大抽檢頻率、範圍，為水產品的安全衛生做好把關。