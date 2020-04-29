生態保育讓公路更有溫度 墾丁護蟹微電影再獲國際獎

每年農曆6至10月的墾丁陸蟹繁殖高峰，公路總局和墾管處近年聯手展開「護蟹過馬路」，在台26線墾丁段協助陸蟹媽媽平安過馬路到海邊釋幼的微電影「護蟹任務」，貼切傳達「生態保育讓道路更有溫度，動物在路上將不是被路殺，而是祝福」，繼去年在美國國際短片賽奪下3個獎項後，25日又在第53屆休士頓國際影展獲「評審團特別獎」。

公路總局委外拍攝台26線香蕉灣至砂島段「護蟹任務」微電影，去年參加美國全球電影競賽、美國國際短片競賽，分別獲得「紀錄短片類」最佳紀錄短片、「自然生態野生動物類」最佳短片、「剪輯類」剪輯優選獎3項獎項，今年再獲得休士頓國際影展「評審團特別獎」的肯定。

公路總局第3區養護工程處楓港工務段長鍾漢賢說，交通部工作兼顧綠色價值，包括國道紫斑蝶保護、中部石虎路殺預警系統、墾丁陸蟹產卵保育都是指標性工作；工程與生態常被外界放在天秤的兩端，此次影展全球共有超過西千500件作品參賽，獲獎率僅一成，「護蟹任務」在影展中獲獎，對於公路工程單位致力於環境生態保育工作是莫大肯定。

他說，公路總局自102年起配合墾管處辦理省道台26線陸蟹保育，除設警示標誌、改善護欄及水溝蓋板外，近年聽取學者建議在箱涵內牆面增設溝槽、麻繩、角材等設施，友善引導陸蟹通過；墾丁地區陸蟹釋幼期即將來臨，影片再次獲獎，希望能引起廣大觀眾共鳴，支持並響應陸蟹生態保育工作。