防疫期跑攤行程大減 民代享受「難得不趕場」時光

突來的疫情風暴，改變許多人生活腳步，整天嗡嗡嗡趕場的民代稍獲喘息空間，運動或陪家人時間增多；人際關係較疏離的邊緣人，原本社交距離就比較遠，意外獲得確保身體健康的好處。

民進黨立委趙天麟日前在臉書貼小兒子對哥哥撒嬌，手足擁抱的親暱照，寫到「宅在家才能捕捉到的親密畫面」，除了陪伴家人時間增多，趙天麟說，近期跑攤行程減少後，有多一點時間投入最愛的路跑運動，4月路跑量達到250公里，去年底到今年初打選戰時期，月跑量一度降到50公里以下，因為疫情，給自己和家人時間變多了，和助理們討論溝通的時間也更充分。

自從中央流行疫情指揮中心告訴大眾與民代「不跑攤也不失禮」後，有了中央的通令，民代鬆一口氣，許多社團、宮廟辦活動，怕民代為難，便低調舉行。趙天麟提到，有一回他得知一間熟識宮廟辦慶典，廟方很體貼，考量防疫未邀請民代出席，他到場時廟方頗驚訝，過去的常態在防疫時期成了特殊。

趙天麟說，疫情改變許多人的生活模式，也讓台灣各地常見的跑攤文化稍微冷卻，「這段抗疫時光，是從政以來難得的悠閒」。

國民黨高雄市議員黃紹庭說，他從今年2月底至4月底，只參加兩場喜宴，和非疫情期間旺日一個晚上連跑7、8場忙碌情況差很大。黃說，今年2月至4月間，他陸續接獲通知取消的婚宴高達20場，足見疫情衝擊相當大，疫情不止觀光、旅宿業哀鴻遍野，在地消費力也變疲弱，經濟如何振興、復甦確實艱難。

國民黨高雄市議員黃柏霖說，疫情對民代的改變除跑攤行程減少，另一大改變就是，見面不再以握手展現熱情，改為哄手寒暄。

疫情期間，宅在家是最好防疫方式。對外人際互動網絡較弱的邊緣人，原本社交距離就較遠，意外獲得確保自己身體健康的好處。住高雄宋姓女子說，當身旁朋友紛紛為收到細胞簡訊警示而緊張，有人防疫期間身心悶壞了，她反而慶幸自己早已習慣過著下班就回家，假日不愛往外跑的宅女生活。

平時接活動案的自由業者「阿馨」，在高雄租屋獨居，新冠肺炎疫情擴大，大部公私部門活動喊停，阿馨也暫停工作，大部分時間宅在家。阿馨說，她和家人間的Line群組，以前是有事才聯絡，現在是天天問候、聊聊天，知道彼此都平安，「我們的心連得更緊了！」

看似更平淡的「宅」日子，阿馨內心起了很大變化，為了解世界其他角落疫情發展，她上網查看影片、新聞報導，才發現長久以來對世界村的了解太少。

阿馨花許多時間查看世界各地的資訊，對弱勢深有關懷的她，對許多國家貧富差距感觸很深，她傷感地說，很多國家新冠肺炎死亡者是弱勢老人、貧困者，她透過對疫情的關注，找更多資料認識這些國家的文化、經濟發展、歷史背景等，「這些知識可能很多人早就知道的，我卻是最近才去注意！」

阿馨說，各國疫情仍看不到盡頭，專家預測會有一波經濟崩潰時期，她也有危機感，生活更節省，以前常外食，近期學著買菜料理三餐，能省則省。